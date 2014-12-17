Turkcell Gönüllüleri’nden Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ne “Uygulama Evi”



Bir ilk: Engelli çocuklara ‘UYGULAMA EVİ’ Turkcell çalışlarından oluşan ve gönüllü projeleriyle bugüne kadar 50 bin çocuğa ulaşan ‘Turkcell Gönüllüleri’ bu kez Lefkoşa’da zihinsel engelli çocukların hayatını kolaylaştıracak bir projeye imza attı. Milletvekili Özgür: “Gönül isterdi ki kamu ile ilgili tüm sıkıntıları aşmış olalım ve özel eğitim ihtiyacı olan kardeşlerimize yurt dışındaki gibi daha özel imkanlar sunabilelim. Turkcell önemli bir açığı kapatıyor…” Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Soner Öyken: “Adadaki ilk Özel Eğitim Merkezi olan okulumuzda, yine bir ilk olarak böylesi bir Uygulama Evi’ni yaşama geçirdiği için Turkcell Gönüllüleri’ne çok teşekkür ediyorum”

Karaatmaca: “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki Turkcell çalışanlarından oluşan gönüllülerimiz, bir çocuğun geleceğine dokunmanın yaşamdaki en anlamlı yatırım olduğunu her fırsatta bizlere yeniden anımsatıyor”

Lefkoşa Eğitim ve İş Eğitim Merkezi içerisinde Turkcell Gönüllüleri tarafından yaptırılan ‘Uygulama Evi’ hizmete açıldı. Engelli çocukların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilme konusundaki yetilerini geliştirecek ‘Uygulama Evi’nin açılışında duygusal anlar yaşandı. Turkcell çalışanlarından oluşan ve gönüllü projeleriyle bugüne kadar 50 bin çocuğa ulaşan ‘Turkcell Gönüllüleri’ bu kez zihinsel engelli çocukların hayatını kolaylaştıracak önemli bir projeye imza attı. ‘Uygulama Evi’nin açılışına Lefkoşa Milletvekili Birikim Özgür, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Soner Öyken, Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Mukaddes Sakallı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcıları, veli ve öğrencilerin yanı sıra Turkcell Gönüllüleri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından “Uygulama Evi”nin ilk adımı atıldı, öğretmenler ilk uygulamalı eğitimini yaptı.

Ortalama 50 engelli öğrenci yararlanacak Ortalama 50 öğrencinin yararlanacağı ‘Uygulama Evi’ içerisinde yatak, mutfak, dolap, ocak, bardak, tabak, çanak, çatal bıçak, ütü, elektrik süpürgesi gibi gereçler yer alıyor. “Uygulama Merkezi”nde çocuklar, teorik derslerinden sonra ayakkabı bağlamaktan, yataklarını toplamaya, ütü yapmaktan, pencerelerini kapatmaya kadar gündelik hayata dair pratiklerini geliştirebilecek. Birikim Özgür: “Turkcell önemli bir açığı kapatıyor” Lefkoşa Milletvekili Birikim Özgür açılış töreninde yaptığı konuşmada, önemli bir projeye imza atıldığını belirtti. “Gönül isterdi ki kamu ile ilgili tüm sıkıntıları aşmış olalım ve özel eğitim ihtiyacı olan kardeşlerimize yurt dışındaki gibi daha özel imkanlar sunabilelim” diyen Özgür, Kuzey Kıbrıs Turkcell gibi önemli kurumların bu alanda önemli bir açığı kapattıklarına dikkat çekti. Özgür, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her insan bir değerdir. Ne mutlu ki Turkcell böylesi projelerle açıkları kapatmaktadır. Hem okulumuzun yönetimine, eğitmenlerine hem de Turkcell’e teşekkür ederiz.” Aybars Karaatmaca: “Ben sadece Turkcell Gönüllüleri’nden biriyim” Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca da konuşmasına “Ben sadece Turkcell gönüllerinden bir tanesiyim” diye başlayarak, projeye gönül veren herkese teşekkür etti. “Bu proje Turkcell’in sosyal sorumluk projelerinden biri değildir. Bu proje, Turkcell çalışanlarının sosyal sorumluluk duyarlılığı ve maddi manevi destekleriyle gerçekleşen bir projedir” diyen Aybars Karaatmaca, gönüllü çabaların toplumla kucaklaşmayı çok daha ileri bir noktaya taşıdığını belirtti. Aybars Karaatmaca sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki Turkcell çalışanlarından oluşan gönüllülerimiz, bir çocuğun geleceğine dokunmanın yaşamdaki en anlamlı yatırım olduğunu her fırsatta bizlere yeniden anımsatıyor. Bugün yine çok sayıda çocuğumuzun geleceğine dokunmak, onların yaşamına değer katmak için bir aradayız. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ‘engelli’ odağındaki çabalarını zaten biliyorsunuz. Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’mizdeki Uygulama Evi de yılın son günlerinde, gönüllü çalışanlarımızın hediyesiyle Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 15’inci yıl coşkusunu taçlandırıyor.”

Zühre Aydan Ayaz: “Sayısız projelerle ilerliyoruz” Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zühre Aydan Ayaz da yaptığı konuşmada Turkcell Gönüllüleri hakkında bilgi verdi. Ayaz, bugüne kadar yapılan projelerle Türkiye ve Kıbrıs’ta 50 binin üzerinde çocuğa ulaşıldığını, Turkcell gönüllülerinin 2004 yılından bu yana ortaya koyduğu duyarlılıkla pek çok projenin hayat bulduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak Kıbrıs’ta daha önce SOS’teki ‘Merak Odası’ projesine imza attıklarını söyleyen Ayaz, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ndeki ‘Uygulama Evi’ projesinin de kendilerini diğer projeler gibi heyecanlandırdığını sözlerine ekledi. Soner Öyken: Bir ilk Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Soner Öyken ise öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak Uygulama Evi’nin hayata geçirilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Öğrencilerin ‘Uygulama Evi’nde kazanacaklarını becerilerin, ileriki yaşamlarında kendilerine önemli faydalar sağlayacağına dikkat çeken Öyken, “Adadaki ilk Özel Eğitim Merkezi olan okulumuzda, yine bir ilk olarak böylesi bir Uygulama Evi’ni yaşama geçirdiği için Turkcell Gönüllüleri’ne çok teşekkür ediyorum. Bizlerle işbirliğinden dolayı Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne ayrıca takdirlerimi iletmek istiyorum. 70 son sınıf Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölüm öğrencisinin okulumuzda staj yapması bizler için son derece anlamlıdır” diye konuştu. Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Mukaddes Sakallı da gerçekleştirdiği konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi arasındaki işbirliğine dikkat çekti, öğrencilerin merkezde yaptıkları stajla deneyim kazandıklarını anlattı.