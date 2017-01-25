FLAŞ HABER

Gezi Kabusa Döndü

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2017 Çarşamba 14:12

Türkçe Ve Yunanca “tiyatronun Sınır İhlali” Pazartesi Tanıtılıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Satirigo Tiyatrosu’nun verdiği 30 yıllık sanatsal mücadeleyi belgelerle, Türkçe ve Yunanca olmak üzere&nbsp; iki dilde anlatan “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı KHORA Yayınları tarafından yayımlandı.

Türkçe Ve Yunanca 'tiyatronun Sınır İhlali” Pazartesi Tanıtılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 25 Ocak 17 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Satirigo Tiyatrosu’nun verdiği 30 yıllık sanatsal mücadeleyi belgelerle, Türkçe ve Yunanca olmak üzere  iki dilde anlatan “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı KHORA Yayınları tarafından yayımlandı.

Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkaridis’in yazdığı, çevirisini Maria Siakalli’nin, editörlüğünü Panayota Kafkaridou’nun, tasarımını Umut Ersoy’un yaptığı “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabının tanıtımı pazartesi 19.30’da ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapılacak.

Etkinlikte Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Takis Hadjidemetriu ve Hasan Kahvecioğlu konuşma yapacak. Etkinlik, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi eşliğinde kitap imzalama ve kokteylle devam edecek.

(RU/GUR)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel Tarım Sigortası Fonu’nun İki Yıllık Geleceğini Teminat Olarak Vermeyi Kabul Etmiyoruz’’ Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel Tarım...
Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu Ubp’ye Katıldığını Açıkladı Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu Ubp’ye...
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni Yapıldı Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi...
‘karşılama’ Ktgb’de Gösterildi ‘karşılama’ Ktgb’de Gösterildi
Başbakan Özgürgün, Eski Kthy Ve Eti Çalışanlarından Bir Heyeti Kabul Etti Başbakan Özgürgün, Eski Kthy Ve Eti Çalışanlarından...
Halkın Partisi: “hükümetin Yapabileceği En İyi Şey İstifa Etmektir” Halkın Partisi: “hükümetin Yapabileceği En İyi...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel...
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Tarım Sigortası Fonu’nun borçlanması...

Haberi Oku