Türkap Heyeti 1. Türkap Forumu Sonuç Bildirgesini Meral Akıncı’ya Sundu

Lefkoşa, 12 Ekim 18 : Türk Dünyası Kadın Platformu Birliği (TÜRKAP) Kurucu Başkanı İlhame Novruzova ve yöneticileri, yaptıkları ziyarette I. TÜRKAP Forumu Sonuç Bildirgesi’ni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’ya sundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜRKAP Yönetim Kurulu Ankara’da yapılan 1. TÜRKAP Forumu’nda TÜRKAP Onursal Başkanlığı’na Meral Akıncı’yı seçmişti.

TÜRKAP Onursal Başkanlığı’nı Meral Akıncı’ya tevdi eden Novruzova, TÜRKAP’ın Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, KKTC, Kazakistan ve Türkmenistan’dan oluşan 6 ülkeden akademisyen, milletvekili, belediye başkanı, sivil toplum örgütleri ile vakıf yöneticisi kadınların hukuki, sosyal, kültürel alanlarda, kadın ve çocuk sorunlarının çözümü için ortak girişimlerde bulunmak amacıyla çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

TÜRKAP Kurucu Başkanı İlhame Novruzova, Meral Akıncı’yı Aralık ayında Ankara’da yapılacak Türk Dünyası Kadın Platformu toplantısına davet etti.

Meral Akıncı, TÜRKAP başkanı ve yetkililerine nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek, kadın ve çocuk haklarıyla ilgili başta eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları olmak üzere 6 ülkede yürütülecek çalışmalara katkı koymaya hazır olduğunu ifade etti.

(RU/ÖK) FOTOĞRFALI

