Türk-sen:”yiğit Bulut Haddini Aştı, Özür Dilemeli”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Türkiye Cumhurbaşkanı danışmanlarından Yiğit Bulut’un KKTC ile ilgili açıklamalarıyla haddini aştığını belirterek, özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Lefkoşa, 28 Nisan 17 (.): Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Türkiye Cumhurbaşkanı danışmanlarından Yiğit Bulut’un KKTC ile ilgili açıklamalarıyla haddini aştığını belirterek, özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hayal dünyasında yaşayan KKTC’deki olayları ve uygulamaları bile bilmeyen birisinin bu tür açıklamaları yapması her iki ülke insanı arasındaki ilişkileri ve saygıyı bozmaktan başka bir işe yaramadığını ve özelliklede taşıdığı sıfat nedeniyle iki ülke insanının arasını açacak açıklama yetki ve haddi olmadığını ve bu konuda ciddi olarak haddini aştığını belirtir Kıbrıs Türk toplumundan özür dilemesini talep ederiz.”

(YIL/ŞEB)

