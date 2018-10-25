Türk-sen Genel Kurulu Cumartesi Günü Gerçekleştirilecek

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Türk-Sen Federasyonu’nun 24. Olağan Genel Kurulu

Cumartesi günü gerçekleştirilecek.



Türk-Sen Federasyonu Başkanı Aslan Bıçaklı yazılı açıklamasında, Dome Hotel toplantı salonunda yer alacak olan toplantının saat 10:00 da başlayacağını kaydetti.



Genel Kurul’da Genel Başkan, Genel Sekreter, Mali Sekreter, Eğitim ve Dışilişkiler Sekreteri, Teşkilatlandırma Sekreteri ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimi yapılacak.



Çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda neler yapılabileceğinin ele alınacağı toplantıda, Türk-Sen’in yeni dönem faaliyetleri ve Kıbrıs konusunda yeni dönem karar tasarıları görüşülüp karara bağlanacak.



(ÖZ/ÖK)

