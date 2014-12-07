Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı Seçilen Bozkurt’a Ödülü Yarın Bakü’de Verilecek

Lefkoşa, 7 Aralık 14 (.): 2014 Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı seçilen Kıbrıslı Türk Yazar İsmail Bozkurt’a ödülü yarın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek törenle verilecek.

Kıbrıslı Türk Yazar İsmail Bozkurt’un Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı ödülüne layık görülmesi, Türkiye’de Eskişehir’de yer alan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Avrasya Yazarlar Birliği işbirliğinde düzenlenen VI. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi’nde ilan edilmişti.

“2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir”de, 16 farklı devlet ve bölgeden 30'un üzerinde edebiyat dergisi temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen kongrede İsmail Bozkurt, çalışmaları ve Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) aracılığıyla Türk dünyasına katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

Bozkurt’a ödülü Bakü’de yer alacak olan III. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Yarışması Ödül Töreni’nde verilecek. Kaşgarlı Mahmut, yaklaşık bin yıl önce ilk Türkçe büyük sözlüğü ve ilk Türk ansiklopedisini hazırlamıştı.

(ID/SEL)