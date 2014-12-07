Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı Seçilen Bozkurt’a Ödülü Yarın Bakü’de Verilecek

2014 Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı seçilen Kıbrıslı Türk Yazar İsmail Bozkurt’a ödülü yarın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek törenle verilecek.

Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı Seçilen Bozkurt’a Ödülü Yarın Bakü’de Verilecek

2014 Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı seçilen Kıbrıslı Türk Yazar İsmail Bozkurt’a ödülü yarın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek törenle verilecek.

07 Aralık 2014 Pazar 13:51
Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı Seçilen Bozkurt’a Ödülü Yarın Bakü’de Verilecek
banner238

Lefkoşa, 7 Aralık 14 (.): 2014 Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı seçilen Kıbrıslı Türk Yazar İsmail Bozkurt’a ödülü yarın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek törenle verilecek.

Kıbrıslı Türk Yazar İsmail Bozkurt’un Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı ödülüne layık görülmesi, Türkiye’de Eskişehir’de yer alan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Avrasya Yazarlar Birliği işbirliğinde düzenlenen VI. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi’nde ilan edilmişti.

“2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir”de, 16 farklı devlet ve bölgeden 30'un üzerinde edebiyat dergisi temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen kongrede İsmail Bozkurt, çalışmaları ve Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) aracılığıyla Türk dünyasına katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

Bozkurt’a ödülü Bakü’de yer alacak olan III. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Yarışması Ödül Töreni’nde verilecek. Kaşgarlı Mahmut, yaklaşık bin yıl önce ilk Türkçe büyük sözlüğü ve ilk Türk ansiklopedisini hazırlamıştı.

(ID/SEL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim