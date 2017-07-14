Lefkoşa, 24 Ağustos 17 (.): Türk Dünyası Belgesel Film Festivali başvuruları başladı.

Festival KKTC Koordinatörü Züleyha Karaman’ın yaptığı açıklamaya göre, son başvuru tarihi 18 Ağustos olarak belirlenen festivale bugüne kadar Türk coğrafyasının farklı devlet, özerk devlet ve bölgelerinden 40’a yakın yapım Festival İstanbul Ofisi’ne postalandı.

Hocağulu Narlıyev, Dr. Zeynel Koç, Doç. Dr. Abdülhamit Avşar, Uluslararası Müslüman Filmleri Festivali Direktörü Albina Nafigova, Setem ve Sanatsal Etkinlikler Komisyon Başkanı Mehmet Güleryüz, Belgesel Yapımcı ve Sunucusu Ahmet Yeşiltepe gibi etkin isimlerin jürisinde bulunduğu festivalin finalistleri son başvuruların hemen ardından ağustos sonunda açıklanacak.

TC Başbakanlık Tanıtma Fonu, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TDBB ve TRT’nin katkılarıyla Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali bu yıl 27 Eylül’de İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Üniversite Kongre Merkezi’nde 3 gün boyunca yapılacak etkinlikler arasında iki ayrı salonda gün boyu gösterimlerin yapılacak olmasının yanı sıra, Türk Dünyası Belgesel-Sinema Üreticileri Şurası, Türk Dünyası İletişim Toplulukları Buluşması ve Türk Dünyası Film Afişleri Sergisi’de düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festival atölyeleri kurulacak, festival söyleşileri gerçekleştirilecek.

18 Ağustos tarihine kadar turkbelgesel.com adresinden de başvuru kabul eden festivalin galası, seçkin davetlilerin katılımıyla 30 Eylül’de İstanbul Üniversitesi Cemal Bilsel Konferans Salonu’nda yapılacak. Gala sonrası festival sırasıyla, Niğde, Lefkoşa, Bakü, Almatı, Bişkek, Üsküp’e taşınacak.

Yakutkistan’dan Gagavuzya’ya Türk Dünyası belgeselcilerinin büyük bir bölümü 2016 yılında yapılan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’ne yapımlarını göndermiş, Zeytinburnu’nda yapılan galaya ve gösterimlere katılmış, festivalin Türkiye dışındaki ayakları olan; Azerbaycan, Kazakistan, KKTC ve Kırgızistan gösterilerinde belgeselleri izleyicisi ile buluşmuş, belgesel atölyeleri kurulmuş, belgesel söyleşileri yapılmış, 5 ülke 7 şehirde yapılan etkinliklere toplamda 25 binin üzerinde belgesel dostu katılmıştı.

(YIL/ŞEB) FOTOĞRAFLI