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05 Ocak 2017 Perşembe 11:09

TÜRK-YUNAN FORUMU’NUN KUZEY KIBRIS VE TÜRKİYE ÜYELERİ, CENEVRE GÖRÜŞMELERİNE DESTEK BELİRTTİ

Türk-Yunan Forumu’nun Kuzey Kıbrıs ve Türkiye üyeleri, 9 Ocak’ta Cenevre’de başlayacak Kıbrıs müzakerelerine destek belirtti.

TÜRK-YUNAN FORUMU'NUN KUZEY KIBRIS VE TÜRKİYE ÜYELERİ, CENEVRE GÖRÜŞMELERİNE DESTEK BELİRTTİ
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TÜRK-YUNAN FORUMU’NUN KUZEY KIBRIS VE TÜRKİYE ÜYELERİ, CENEVRE GÖRÜŞMELERİNE DESTEK BELİRTTİ

Türk-Yunan Forumu’nun Kuzey Kıbrıs ve Türkiye üyeleri, 9 Ocak’ta Cenevre’de başlayacak Kıbrıs müzakerelerine destek belirtti.

Forum üyesi Erdil Nami tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türk-Yunan Forumu’nun Kuzey Kıbrıs ve Türkiye üyeleri, 9 Ocak 2017 tarihinde başlayacak olan Cenevre toplantısının önemini takdir etmektedir. Türk-Yunan Forumu’nun Kuzey Kıbrıs ve Türkiye üyeleri olarak, öteki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde, Kıbrıs sorununa müzakere yoluyla çözüm bulunmasını kendi toplumlarımızda destekleme kararlılığındayız” denildi. 

Cenevre’deki zirvenin, Kıbrıs’taki iki lider tarafından yürütülen ve birçok müzakere başlığındaki yakınlaşma üzerine inşa edilen bir süreç sonunda gelinebilmiş bir nokta olduğu belirtilen açıklamada, henüz çözümlenememiş konular bulunmasına rağmen, Kıbrıslı liderlerin, bu noktaya ulaşmada liderlik ve vizyon ortaya koydukları ifade edilerek, şöyle denildi:

“11 Ocak toplantısında her ikisi tarafından haritalar sunulacak olması, Kıbrıs görüşmelerinin yarım asra yayılan tarihinde görülmemiş bir gelişme olduğu için, önemli bir merhale teşkil etmektedir.

Garantör devletlerin ve diğer ilgili tarafların süreci desteklemek ve Kıbrıslı liderlerin sağladıkları mutabakatı güçlendirmek için mümkün olan her şeyi mutlaka yapmaları gerekir. 12 Ocak günü yapılacak toplantının tüm süreç için bir dönüm noktası haline dönüşebileceği yolunda güçlü emareler var. Geri kalan fikir ayrılıklarının üstesinden gelinmesi zorluklar yaratabilecek olmakla beraber, Kıbrıs meselesinin uluslararası boyutuyla ilgili müzakereler, sorunun dâhili boyutunda zorluklarla kaydedilen gelişmeyi güçlendirmeli ve daha ileri götürmelidir.

İçinde bulunduğumuz dönem, nasıl anlatılırsa anlatılsın mübalağa sayılamayacak tarihi önemi olan bir dönemdir. Toplantının ve Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm için yapılacak hazırlıkların başarıyla sonuçlandırılması hem adadaki cemaatlerin ekonomik ve sosyal refahlarına hem de daha geniş bölgesel barışa zemin hazırlama imkânı sunmaktadır.”
Açıklamaya göre, Türk-Yunan Forumu’nun Kuzey Kıbrıs ve Türkiye üyeleri şöyle:

Kuzey Kıbrıs:

Rana Zincir Celal
Dr. Ahmet Sözen
Avukat  Emine Çolak
Erdil Nami
Dr. Erol Kaymak (koordinatör)
Dr. Niyazi Kızılyürek
Oya Talat

Türkiye:

Büyükelçi Cem Duna
Büyükelçi Daryal Batıbay
Büyükelçi İlter Türkmen (Kurucu üye)
Prof. Dr. Mensur Akgün
Büyükelçi Murat Sungar
Prof. Dr. Mustafa Aydın
Dr. Soli Özel
Büyükelçi Temel İskit
Büyükelçi ÜnalÇeviköz
Büyükelçi Volkan Vural
Büyükelçi Yaşar Yakış
Özlem Piltanoğlu
Büyükelçi Ümit Pamir
Prof. Dr. Üstün Ergüder (koordinatör)

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