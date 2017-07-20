TÜRK YILDIZLARI GİRNE SEMALARINDA OLACAK

20 Temmuz Barışve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde adaya gelen Türk Deniz Kuvvetlerine ait,Gaziantep Fırkateyni, Burakreis Denizaltısı ve Bora Hücümbotu halkın ziyaretine açıldı.

Gaziantep Fırkateyni Girne açıklarında, Burakreis Denizaltısı ile Bora Hücumbotu Girne Turizm Limanı’nda bu sabah 09.30-12.00 saatleri arasında ziyaret edildi.



Fırkateyn, Denizaltı ve Hücumbot bugün öğleden sonra 14.00-16.00 saatleri arasında da ziyaret edilebilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Gaziantep Fırkateynine ulaşımı deniz vasıtalarıyla Girne Yat Limanı’ndan sağlıyor.

Bora HücumbotuveBurakreis Denizaltısına ulaşım karayolundan yapılabiliyor.



UÇAKLAR GİRNE SEMALARINDA OLACAK



Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları saat 17.55'te Girne Atatürk Anıtı üzerinde gösteri yapacak. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları 17. 55 ile 18.45 saatleri arasında Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi icra edecek.