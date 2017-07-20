Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:19

TÜRK YILDIZLARI GİRNE SEMALARINDA OLACAK

TÜRK YILDIZLARI GİRNE SEMALARINDA OLACAK
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

20 Temmuz Barışve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde adaya gelen Türk Deniz Kuvvetlerine ait,Gaziantep Fırkateyni, Burakreis Denizaltısı ve Bora Hücümbotu halkın ziyaretine açıldı.
Gaziantep Fırkateyni Girne açıklarında, Burakreis Denizaltısı ile Bora Hücumbotu Girne Turizm Limanı’nda bu sabah 09.30-12.00 saatleri arasında ziyaret edildi.

Fırkateyn, Denizaltı ve Hücumbot bugün öğleden sonra 14.00-16.00 saatleri arasında da ziyaret edilebilecek.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Gaziantep Fırkateynine ulaşımı deniz vasıtalarıyla Girne Yat Limanı’ndan sağlıyor.
Bora HücumbotuveBurakreis Denizaltısına ulaşım karayolundan yapılabiliyor.

UÇAKLAR GİRNE SEMALARINDA OLACAK

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları saat 17.55'te Girne Atatürk Anıtı üzerinde gösteri yapacak. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları 17. 55 ile 18.45 saatleri arasında Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi icra edecek. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
TÜRK YILDIZLARI GİRNE SEMALARINDA OLACAK
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI YILDIRIM'I KABUL ETTİ AKINCI YILDIRIM'I KABUL ETTİ
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği, Çanakkale Şehitliği’ni Ziyaret Etti Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği, Çanakkale Şehitliği’ni...
Derinya’da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı Derinya’da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Akpınar: “Minnet İle Anıyoruz” Akpınar: “Minnet İle Anıyoruz”
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı, Lefkoşa’da Dr. Küçük Bulvarı’nda Kutlandı 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı, Lefkoşa’da...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

AKINCI YILDIRIM'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’de bulunan...

Haberi Oku