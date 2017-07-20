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20 Temmuz 2017 Perşembe 16:46

TÜRK YILDIZLARI, GİRNE ATATÜRK ANITI ÜZERİNDE HAVA GÖSTERİSİ SUNDU

TÜRK YILDIZLARI, GİRNE ATATÜRK ANITI ÜZERİNDE HAVA GÖSTERİSİ SUNDU
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TÜRK YILDIZLARI, GİRNE ATATÜRK ANITI ÜZERİNDE HAVA GÖSTERİSİ SUNDU

GÖSTERİLERİ ÇOK SAYIDA KİŞİ COŞKU VE HEYECANLA İZLEDİ

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında bugün Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları’nın gösterisi saat 18.15’te başladı ve yaklaşık 40 dakika sürdü.

Performanslarında ikili, üçlü ve çoklu geçişleri başarıyla sergileyen “Türk Yıldızları”nın gösterilerini çok sayıda kişi coşku ve heyecanla izledi.

Gösterileri; Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, 39. Tümen Komutan Tuğgeneral Erdal Şener ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da izledi.

Türk Yıldızları gösterilerini gökyüzüne kalp çizerek sonlandırdı.

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