TÜRK YILDIZLARI, GİRNE ATATÜRK ANITI ÜZERİNDE HAVA GÖSTERİSİ SUNDU

Gösterileri; Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, 39. Tümen Komutan Tuğgeneral Erdal Şener ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da izledi.

Performanslarında ikili, üçlü ve çoklu geçişleri başarıyla sergileyen “Türk Yıldızları”nın gösterilerini çok sayıda kişi coşku ve heyecanla izledi.

GÖSTERİLERİ ÇOK SAYIDA KİŞİ COŞKU VE HEYECANLA İZLEDİ