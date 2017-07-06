Türk Tarih Kurumu’ndan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesine Bağış

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr Refik Turan, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’ne kitap bağışında bulundu.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, daha önce Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü’ne ziyaret gerçekleştiren Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ziyareti sırasında, Büyük Kütüphane’ye Osmanlı ve Türk tarihi kitaplarından oluşan 220 adet kitap bağışladı.

DEĞERLİ KİTAPLAR KÜTÜPHANENİN ZENGİNLİĞİNE ZENGİNLİK KATTI…

Büyük Kütüphane’ye teslim edilen birbirinden seçkin kitaplar arasında, 1927 yılında basılmış olan Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük eseri Nutuk, ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi, Kâtip Çelebi’nin eseri Keşfü’z-zunûn, Nasuh Matrakçı’nın eseri Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn, Gelibolulu Mustafa Ali’nin Künhü’l-Ahbâr gibi birçok eserin tıpkı basımları bulunuyor.

Öğrenci ve akademisyenlerin kullanımı için kütüphaneye bağışlanan kitaplar arasında, birbirinden değerli araştırmacıların çeşitli konularda Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmış çeşitli eserleri de yer alıyor.

“HALKIMIZ BU DEĞERLİ KİTAPLARDAN YARARLANABİLİR…”

Kitapları teslim alan Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul yaptığı açıklamada, Türk Tarih Kurumu’nun Osmanlı İmparatorluğu ve Türk tarihinin zengin içeriğe sahip kitapları üniversite kütüphanesine bağışlamasından gurur duyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Özkul, özelde üniversitede öğrenim gören gençlerin genelde ise Kıbrıs Türk halkının bu değerli kitaplardan faydalanabileceklerini belirterek, “Tarih öncesi çağlardan bugüne kadar olan tarihini aydınlatmak için çalışmalar yapan Türk Tarih Kurumu’nun üniversitemize yapmış olduğu kitap bağışı ile kütüphanemiz hem zenginleşmiş hem de kitap sayısı artmıştır. Bu kitaplar çok güzel ve değerli. Okurlar ve araştırmacılar için verilen kitaplardan dolayı Türk Tarih Kurumu Başakanı Prof. Dr. Turgay Turan’a teşekkürlerimi sunarım” dedi.