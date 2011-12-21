Türk Şirketlerinden Otomobilde Dev Adım

Uzun süredir maddi darboğazda olan İsveçli otomotiv devi Saab'ın iflasını açıklamasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Şirketi satın almak isteyen Çinli Zhejiang Youngman Lotus Automobile başarılı olamayınca markayla Türk şirketlerinin ilgilendiği ortaya çıktı.

İsveç Devlet Televizyonu SVT, "Türk Büyükelçiliği, İsveç Sanayi Bakanlığı ve iflas masasıyla görüşüyor" diye yazdı. Büyükelçilik yetkilileri de görüşmeyi doğruladı. Stockholm Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Murat Ertekin, Saab hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Hollanda şirketi Swedish Automobiles CEO'su Victor Müller'in büyükelçiliğe 14 Aralık'ta geldiğini, 1.5 saat görüşme yaptıklarını söyledi. Müller'in kendileriyle görüşmeden önce bazı Türk özel sektör temsilcileri ile diyalogda oldukları bilgisini paylaştığını belirten Ertekin, firmaların adını açıklamadı. Ertekin, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bir girişimimiz yok, sadece özel sektörden gelen istekler doğrultusunda yardımcı oluyoruz" dedi.



'Saab sizin için ilginç olabilir'

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk de Saab Genel Müdürü Müller'in isteği üzerine bir görüşmenin gerçekleştiğini belirtti. Büyükelçi, genel müdürün Saab'ın Türkiye için ilginç olabileceği yönünde telkinde bulunduğunu, kendisinin de bu teklifi Ankara'ya ilettiğini kaydetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yerli otomobil' çağrısından sonra işadamı Alphan Manas, Türkiye'nin Saab'ı alabileceğini söylemiş hatta bir ortağının GM ile görüştüğü öne sürülmüştü.



'Türkiye başrole çıkıyor'

Türkiye'nin Saab'a talip olduğunu doğrulayan bir başka isim de Avrupa Otomotiv Üreticileri Ticaret Derneği CEO'su Lars Holmqvist oldu. Türkiye'nin otomotiv sektörüne büyük bir ilgi gösterdiğini belirten Holmqwist, "Türkiye, Avrupa'nın güçlü bir otomotiv üreticisi olmak için bu sektöre yatırım yapmak istiyor" diye konuştu. Holmqwist "Kendi otomotiv markasına sahip olmak isteyen Türkiye, Saab'ı satın alarak bu amacına ulaşmak istiyor" dedi.



Uçakla başladılar

1907'DE kurulan uçak ve otomobil markası Saab, 1946'da üretim kararı aldı. 1949'da ilk seri üretim Saab 92 piyasaya sunuldu. 1969'da ise Saab AB ve kamyon üreticisi Scania- Vabis AB Saab Scania AB adıyla birleşti. 1990 yılında Saab otomobil bölümü her biri yüzde 50 paya sahip olan AB ve General Motors'un yatırımcılığında Saab Automobile AB adı altında bağımsız bir şirket olarak yeniden yapılandırıldı. Saab, GM tarafından Swedish Automobile'e satılmıştı.



'İflasta GM suçlu'

SAAB'IN CEO'su Muller, iflas nedeniyle Saab'ın eski sahibi Amerikan General Motors'u suçlarken "GM, iflasa gitmemek için yaptığımız bütün önerileri geri çevirdi" dedi. Muller, GM'nin bu tutumu nedeniyle Çinli Zhejlang Youngman'in Saab'ın yeniden organize olması için aktarmayı vaat ettiği finansal kaynağı geri çektiğini de sözlerine ekledi.



30 bin oto sattı

SAAB geçen yıl sadece 30 bin araç satabildi. Saab'ın iflas başvurusu yaklaşık 3 bin 500 kişinin işsiz kalması anlamına geliyor. Bu kişilerin çoğu Saab'ın Trollhattan şehrindeki fabrikasında çalışıyordu. Uzmanlar yüksek iş00gücü maliyeti nedeniyle üretimin İsveç'te devam etmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.