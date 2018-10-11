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Türk-Sen’den Hükümete Zam Eleştirisi

Türk-Sen’den Hükümete Zam Eleştirisi

11 Ekim 2018 Perşembe 09:23
Türk-Sen’den Hükümete Zam Eleştirisi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), uzun süredir Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybettiğini gerekçe göstererek akaryakıta, enerjiye, gaza ve otomatik olarak diğer tüketim maddelerine sürekli zam yapmakla suçladığı hükümeti istifaya çağırdı.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin işin kolayına kaçarak, tüp gaza yüzde 40 oranında zam yaparak fiyatını 80 TL’ye çıkardığını belirtti. Bıçaklı, sürekli olarak bütün tüketim maddelerine yapılan zamlar nedeniyle halkın alım gücünün nerdeyse yüzde 65 oranında gerilediğini ifade etti.

Bıçaklı, hükümete seslenerek, “Hükümet olarak hade zamları engellemeyi bilmezsiniz; Hade insanların alım gücünü korumayı bilmezsiniz. Hade ülkeyi nasıl yöneteceğinizi bilmezsiniz. İstifa edip gitmeyi de mi bilmezsiniz? Son yapılan zamları ya geri alın ya da halkımızın kaybettiği alım gücünü yerine koyun. Hiçbir şey yapamazsanız istifa edip, o koltukları boşaltınız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 11.10.2018 12:45
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