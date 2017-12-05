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05 Aralık 2017 Salı 09:37

TÜRK-SEN ZAMLARI ELEŞTİRDİ

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) zamları eleştirerek, Maliye Bakanlığı’nı çare üretmeye çağırdı.

TÜRK-SEN ZAMLARI ELEŞTİRDİ
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TÜRK-SEN ZAMLARI ELEŞTİRDİ

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) zamları eleştirerek, Maliye Bakanlığı’nı çare üretmeye çağırdı.
Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında, dövizin yükselmesi nedeniyle halkın alım gücünün azaldığını söyleyerek, “Bunlar yetmezmiş gibi akaryakıta, tüp gaza ve dolaylı olarak bütün gıda maddelerine yansıyan bu zamlar, çalışanların ve halkımızın alım gücünü düşürerek açlık sınırının altına getirmiştir.” dedi.
Açıklamasında, devlete alınan araçları da eleştiren Bıçaklı, hükümeti özellikle de Maliye Bakanlığını zamlara çare üretmeye çağırdı.  
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