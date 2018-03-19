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TÜRK-SEN, YENİ BELİRLENEN ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ ETTİ

TÜRK-SEN, YENİ BELİRLENEN ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ ETTİ

19 Mart 2018 Pazartesi 12:14
TÜRK-SEN, YENİ BELİRLENEN ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ ETTİ
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TÜRK-SEN, YENİ BELİRLENEN ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ ETTİ

 Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun geçen hafta aylık brüt 2 bin 365 TL olarak oy çokluğuyla onayladığı asgari ücrete itiraz ettiklerini açıkladı.

Bıçaklı, bu rakamla dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürmesinin mümkün olmadığını belirtti ve komisyonun yeniden toplanarak rakamı gözden geçirmesini istedi.

TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, özellikle son dönemlerde dövizin aşırı derecede yükselmesi ve sürekli olarak akaryakıta, tüp gaza ve diğer tüketim maddelerine yapılan zamlarla çalışanların alım gücünün yüzde 35 oranında düştüğünü ifade etti.

Bıçaklı, bu nedenle bu asgari ücretle çalışanların açlık sınırının altında kalan bir ücrete mahkûm edildiğini vurguladı.

Bıçaklı, TÜRK-SEN’in yasal hakkını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete yazılı itiraz ettiğini belirterek; Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden toplanarak yetersiz olan asgari ücreti gözden geçirmesini ve düzeltmesini istedi. 

Anahtar Kelimeler:
Türk-senArslan BıçaklıAsgari ücret
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