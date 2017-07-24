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24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:33

TÜRK-SEN, Yeni Asgari Ücreti Reddetti

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, sefalet ücreti olarak nitelediği yeni asgari ücreti reddettiklerini belirtti.

TÜRK-SEN, Yeni Asgari Ücreti Reddetti
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BIÇAKLI: “YENİ ASGARİ ÜCRETLE İŞÇİLER YİNE AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ”

 Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, sefalet ücreti olarak nitelediği yeni asgari ücreti reddettiklerini belirtti.

Bıçaklı, itiraz edip etmeme konusunu değerlendireceklerini çünkü itiraz etmeleri halinde uygulamanın 1 Temmuz’dan 1 Ağustos’a sarkabileceğinden bunun sorumluluğunu almak istemediklerini kaydetti.

Arslan Bıçaklı, 155 TL artışla yeni belirlenen asgari ücretle işçilerin yine açlığa mahkum edildiğini vurguladı. Bıçaklı, “Yüzde 7.68 olan Hayat Pahalılığı’nı yüzde 8 bile yapmayan bir düşünce, emek sınıfına vermiş olduğu değeri bir kez daha ortaya koydu” değerlendirmesinde bulundu.

Bu artışın, devlet ve Hür-İş temsilcilerinin evet oylarıyla kabul edilmesini de eleştiren Bıçaklı, şöyle devam etti:

“Asgari ücret belirlerken verilecek olan artışın yüzde oranı hiç önemli değildir.  Önemi olan belirlenen asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilecek bir ücret olmamasıdır. Dört kişilik bir aile, gıda, giyim, öğrenim ve diğer giderlerini bu asgari ücretle karşılaması mümkün değildir”

Arslan Bıçaklı, “Türk-Sen, belirlenen bu sefalet ücretini reddediyor ve itiraz edip etmeme konusunu değerlendirecek çünkü itiraz etmemiz halinde uygulama 1 Temmuz’dan 1 Ağustos’a sarkabilir ve bunun sorumluluğunu da almak istemiyoruz” dedi.

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