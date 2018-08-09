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Türk-Sen Kıb-Tek’e Yeni Santral Alımını Onaylamadığı Gerekçesiyle Bakanlar Kurulunu Eleştirdi

“BİRİLERİNİN BU ÜLKEYİ AKSA’YA TESLİM ETMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCE VE PLANI VARSA BUNA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Türk-Sen Kıb-Tek’e Yeni Santral Alımını Onaylamadığı Gerekçesiyle Bakanlar Kurulunu Eleştirdi

“BİRİLERİNİN BU ÜLKEYİ AKSA’YA TESLİM ETMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCE VE PLANI VARSA BUNA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:19
Türk-Sen Kıb-Tek’e Yeni Santral Alımını Onaylamadığı Gerekçesiyle Bakanlar Kurulunu Eleştirdi


“BİRİLERİNİN BU ÜLKEYİ AKSA’YA TESLİM ETMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCE VE PLANI VARSA BUNA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

 Türk-Sen, KIB-TEK’in dört tane yeni santral almasının acil ihtiyaç olduğunu kaydederek, bu konuda Kıb-Tek yönetim kurulu kararı olmasına rağmen Bakanlar Kurulu’nun kararı onaylamadığını ve ihaleye çıkılmadığını savundu.
Türk -Sen Başkanı Aslan Bıçaklı yazılı açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nu eleştirerek, yeni santraller alınmaması durumunda önümüzdeki kısa süre içinde ülkede enerji sorunu yaşanacağını ifade etti ve “Birilerinin bu ülkeyi enerji konusunda da AKSA’ya teslim etmek gibi bir düşünce ve planı varsa buna asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Bıçaklı, ülkeye daha sağlıklı ve daha ucuz enerji verebilmek için KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğini de dile getirdi.
 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 12:29
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