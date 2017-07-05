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05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:41

TÜRK-SEN: “İş Güvenliği Kurallarına Uymayan İş Yerleri Kapatılsın”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, iş yeri denetimlerinin artırılmasını, iş güvenliği kurallarına uymayan işyerlerinin kapatılmasını; ayrıca özel sektörde sendikalaşma için yasal düzenleme yapılmasını istedi.

TÜRK-SEN: 'İş Güvenliği Kurallarına Uymayan İş Yerleri Kapatılsın”
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, işyeri denetimlerinin artırılmasını, iş güvenliği kurallarına uymayan iş yerlerinin kapatılmasını; ayrıca özel sektörde sendikalaşma için yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı “İş cinayetleri devam ediyor” başlıklı yazılı açıklamasında, son zamanlarda artan iş kazalarında, özellikle özel sektörde sendikasız ve iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymadan günde 10-12 saat çalıştırılan işçilerin öldüğünü veya ciddi şekilde yaralandığını belirtti.

Neredeyse hiç denetim yapılmadığı bir dönemde bu koşullarda çalıştırılan işçilerin çok sık iş kazası geçirdiğini kaydeden Bıçaklı, iş kazalarını önlemenin ve işçilerin işyerlerinde sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ana görevi olduğuna işaret etti.

Bıçaklı, “bakanlığın mazeret üretmeden süratle iş yeri denetimlerini artırmasını, iş güvenliği kurallarına uygun olmayan iş yerlerini kapatmasını, ayrıca özel sektördeki çalışanların sendikalaşmalarını sağlamak için yasal düzenleme yapmasını” istedi.

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