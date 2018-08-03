Türk-Sen:” Hükümet Zamlarla Halkı Açlığa Mahkum Etti”



Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) “TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesini gerekçe göstererek neredeyse her hafta elektiriğe, akaryakıta, bugün de tüp gaza zam yapan hükümetin zamlarla halkı açlığa mahkum ettiğini “ iddia etti.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, halkın alım gücünün yüzde 40 oranında düştüğü bu dönemde hükümet edenlerin halkın alım gücünü yerine koymak için çare üretmek yerine işin kolayını seçerek her gün zam yaptığını ve halkı tamamen açlık sınırının altına düşürdüğünü ileri sürdü.

Bıçaklı, hükümet edenlerin ülkedeki sorunları çözmek ve çare bulmak için makamlarda bulunduklarını, mazeret üretemeyeceklerini belirterek, “Son dönemlerde yapılan zamları ya geri alacaklar yada halkın kaybettiği alım gücünü yerine koyacaklar. Ya da önümüzdeki günlerde ülkede yaşanacak olan kaoslardan hükümet edenler sorumlu olacaktır” ifadelerini kullandı.



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