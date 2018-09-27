banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99378
ALTIN
234.216
DOLAR
6.0873
STERLİN
7.9841
EURO
7.1321
Lokmacı Kapısı’nda 19 Yaşındaki Genç Uyuşturucudan Tutuklandı
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Demirhan'da kaçak et operasyonu
DEMİRHAN'DA KAÇAK ET OPERASYONU
Bulli kavgası büyüyor!...
BULLİ KAVGASI BÜYÜYOR!
Sapık kocasını koruyor mu?
SAPIK KOCASINI KORUYOR MU?
banner282

Türk-Sen: “Hükümet Sosyal Sigortalarla İlgili Kararını Yeniden Gözden Geçirsin”

Türk-Sen: “Hükümet Sosyal Sigortalarla İlgili Kararını Yeniden Gözden Geçirsin”

27 Eylül 2018 Perşembe 08:14
Türk-Sen: “Hükümet Sosyal Sigortalarla İlgili Kararını Yeniden Gözden Geçirsin”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin, Sosyal Sigorta prim yatırımları ile ilgili aldığı bağışlama kararını yeniden gözden geçirmesini istedi. 

Bıçaklı yazılı açıklamasında, yasalara aykırı olarak yıllarca çalışanların ücretlerinden prim kesintileri yapılmasına rağmen Sosyal Sigortalara yatırım yapmayan ve çalışanların mağdur olmalarına sebep olan işverenlere, hükümetin ödül verdiğini savundu. 

Bıçaklı, işverenlerin Sosyal Sigortalara yasa gereği yapmaları gereken prim yatırımlarının yüzde 85’ini bağışlamanın, zaten ekonomik sıkıntısı olan Sosyal Sigortaları daha fazla ekonomik sıkıntı içerisine sokacağını kaydetti. 

“Sosyal Sigortaların birçok kuruma milyonlarca TL borcu varken ve bu borçlarını ödeyemeyecek durumda iken Sosyal Sigortaların işverenlerden yasal alacaklarının bağışlanmasının doğru olduğunu kabul etmiyoruz” diyen Bıçaklı, hükümetin aldığı bu kararı yeniden gözden geçirmesini talep etti. 
 

Son Güncelleme: 27.09.2018 11:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bay-sen Brt’de Kadro Ve Terfi Sorununun Devamından Dolayı Tüm Hükümetleri Eleştirdi
Bay-sen Brt’de Kadro Ve Terfi Sorununun Devamından Dolayı Tüm Hükümetleri Eleştirdi
Özel Eğitim Vakfı’nın Spor Tesisleri Yarın Açılıyor
Özel Eğitim Vakfı’nın Spor Tesisleri Yarın Açılıyor
KTAMS, 31 Ağustos İtibarıyla Açlık Sınırını 2.625 Tl Olarak Hesapladıklarını Açıkladı...“Asgari Ücret Açlık Sınırı Altında”
KTAMS, 31 Ağustos İtibarıyla Açlık Sınırını 2.625 Tl Olarak Hesapladıklarını Açıkladı...“Asgari Ücret Açlık Sınırı Altında”
UBP Milletvekili Atun Adaylık Başvurusunu Yaptı
UBP Milletvekili Atun Adaylık Başvurusunu Yaptı
Uluçay, Türkiye'den Gelen Muhtar Heyetini Kabul Etti
Uluçay, Türkiye'den Gelen Muhtar Heyetini Kabul Etti
Tabipler Birliği, Tus’a Hazırlanan Hekimlerin Sisteme Dahil Edilmesini Önerdi
Tabipler Birliği, Tus’a Hazırlanan Hekimlerin Sisteme Dahil Edilmesini Önerdi
LTB, 97 İş Yerini Denetledi: 20 İş Yerine İhbar Verildi
LTB, 97 İş Yerini Denetledi: 20 İş Yerine İhbar Verildi
I.Güneşköy Nar Panayırı 6-7 Ekim’de
I.Güneşköy Nar Panayırı 6-7 Ekim’de
Avrupa Birliği, Adadaki Kültürel Mirasın Korunması Çalışmalarına 3 Milyon Euro Daha Hibe Etti
Avrupa Birliği, Adadaki Kültürel Mirasın Korunması Çalışmalarına 3 Milyon Euro Daha Hibe Etti
Minareliköy’de Zeytin Ağaçlarında Damla Sulamaya Geçildi
Minareliköy’de Zeytin Ağaçlarında Damla Sulamaya Geçildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim