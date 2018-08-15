Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkan Vekilliği görevine Kamil Özinal seçildi.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, El-Sen’in Türk-Sen’deki temsilcisini değiştirmesi nedeniyle, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) temsilcisi olarak Türk-Sen Genel Başkan Vekilliği görevini de yapan Tuluy Kalyoncu’nun yerine, yeni temsilci Kamil Özinal’ın seçildiğini kaydetti.

