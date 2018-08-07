Türk-Sen Asgari Ücrete İtiraz Edecek!



Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) asgari ücrete itiraz edeceğini duyurdu.

Türk Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 2 bin 279 bin TL ile dört kişilik bir ailenin insanca yaşamasının mümkün olmadığına işaret ederek, yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen Asgari Ücrete itiraz edeceklerini ve Asgari Ücret Komisyonu’na yaptığı hatadan geri dönme imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Bıçaklı, Son dönemlerde TL’nin Döviz karşısında değer kaybederek ciddi şekilde yükselmesini gerekçe gösterip, akaryakıta, enerji ve gaza sürekli olarak yapılan zamlarla çalışanların ve halkın alım gücünün yüzde 40 oranında düştüğüne dikkat çekti.

Bıçaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu gerçekler ortada dururken, açlık sınırının altında olan asgari ücretle çalışanlarla alay edercesine 255 TL artış vererek çalışanlar, özellikle özel sektörde günde 10-12 saat sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen işçiler açlığa mahkum edilmiştir. Buna oy vererek belirleyen zihniyetin bunu görmezden gelerek başka başka mazeretler üretmelerini kabul etmemiz mümkün değildir.”

