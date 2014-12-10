TÜRK-SEN 60’ıncı Yaşını Kutlayacak

BIÇAKLI: “ÇALIŞANLARIN HAKLARINI KORUMAK, GELİŞTİRMEK İÇİN MÜCADELEMİZE EN ÖN SAFLARDA DEVAM EDECEĞİZ”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) 60’ıncı yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada 60’ıncı yaşlarını Dayanışma Balosu ile kutlayacaklarını, balonun 12 Aralık Cuma Akşamı Dome Hotel’de yapılacağını belirtti.

Türk-Sen’in 60 yıldır üyeleri başta olmak üzere emek sınıfına sahip çıktığını kaydeden Bıçaklı, işçi sınıfının hem ülkede, hem de uluslararası alanda temsil edildiğini söyledi.

Açıklamasında siyasileri de eleştiren Bıçaklı, “Ülkeyi yönettiğini iddia edenler her geçen gün işçi sınıfının varolan haklarını kaldırmak için yasalar çıkartmakta, çalışanlar asgari ücretlerle açlığa mahkum edilmektedir” iddiasında bulundu.

Bıçaklı, TÜRK-SEN’in, gerek üye sendikalar gerekse Sendikal Platform ile çalışanların haklarını korumak, geliştirmek için mücadelesine en ön saflarda devam edeceğini vurguladı.