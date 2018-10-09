Türk-iş Ve Yol-iş’ten Kamu-iş’e Ziyaret

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ile Türkiye Yol İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağlar, Kamu İşçileri Sendikası’nı (Kamu-İş) ziyaret etti.



Kamu-İş’ten verilen bilgiye göre, konuk sendikacılar, Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, icra kurulu üyeleri ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda ile görüştü.



Ergün Atalay, görüşmede yaptığı konuşmada, yönetim kadrolarının ve üyelere yönelik eğitim konusunda yardıma hazır olduklarını, sendikal konularda her zaman Kamu-İş’in yanında olacaklarını belirtti.



Kamu- İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, sendikal eğitimlerin erken bir zamanda başlatılmasını arzu ettiklerini söyledi.



Serdaroğlu, yeni bir ekiple, uyum içerisinde hareket ettiklerini, sorunları derlediklerini ve işverenlerle çözmek için çalışmalara başladıklarını kaydetti.