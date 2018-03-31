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Türk Halk Müziği sanatçısı hayatını kaybetti

Geride bıraktığımız mart ayında ameliyata alınan ve gırtlak kanseri teşhisi konulan Türk halk müziğinin sevilen ismi sanatçı Mükerrem Kemertaş hayatını kaybetti.

Türk Halk Müziği sanatçısı hayatını kaybetti

Geride bıraktığımız mart ayında ameliyata alınan ve gırtlak kanseri teşhisi konulan Türk halk müziğinin sevilen ismi sanatçı Mükerrem Kemertaş hayatını kaybetti.

31 Mart 2018 Cumartesi 16:42
Türk Halk Müziği sanatçısı hayatını kaybetti
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Gırtlak kanseri teşhisi konulan 80 yaşındaki Kemertaş, geride bıraktığımız şubat ayında bir ameliyat geçirmişti. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen 80 yaşındaki usta sanatçı, sevenlerinden destek ve dua istemişti. 1985 yılında İzmir'e yerleşen Mükerrem Kemertaş, çok sayıda önemli eseri seslendirdiği gibi özellikle Göç göç oldu göçler yola dizildi, Huma kuşu yükseklerden seslenir, Tutam yar elinden tutam, Bülbülün kanadı sarı gibi kulaklara aşina olmuş türkülerle sevenlerinin gönlünde yer edindi. Usta Sanatçı için 2017 yılında vefa gecesi düzenlenmiş ve geceye çok sayıda ünlü isim katılmıştı.

MÜKERREM KEMERTAŞ KİMDİR?

1938 yılında Erzurum'da doğdu. 1961 yılında Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Derneği bünyesinde oluşturulan Doğudan Sesler Topluluğu'na katıldı. Bu topluluğun TRT Erzurum Radyosu için düzenli aralıklarla hazırladığı programlarda beş yıl boyunca yer aldı. 1966 yılında açılan sınavı kazanarak, Erzurum Radyosu'nda kadrolu sanatçı oldu.

1970 yılında TRT İstanbul Radyosuna tayin olan sanatçı, uzun yıllar çalışmalarını İstanbul'da sürdürdükten sonra 1985 yılında İzmir'e yerleşti ve TRT İzmir Radyosu'nda görevine devam etti.

2003 yılında TRT'den emekli olan Mükerrem Kemertaş, sanat hayatı boyunca sayısız türkü ve uzun havanın tanınıp sevilmesine emsalsiz sesi ile katkı sağladı.

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MÜKERREM KEMERTAŞTürk Halk Müziği Sanatçısı
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