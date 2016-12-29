TÜRK GÖÇMENLER DERNEĞİ’NDEN KTÖS’E TEPKİ

Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)’e tepki gösterdi, sendikanın üyelerine dağıtmış olduğu ajandaların Kıbrıs Türk halkını derinden yaraladığını bildirdi.

Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)’e tepki gösterdi, sendikanın üyelerine dağıtmış olduğu ajandaların Kıbrıs Türk halkını derinden yaraladığını bildirdi.

Dernek Genel Başkanı Enver Dinçoğlu, ajandanın içeriğinin tamamen provokasyonlar ve yalanlarla dolu olduğunu ifade ederek, ajandaların Kıbrıs tarihini yansıtmadığını belirtti.

Söz konusu ajandanın hazırlanışının Anayasaya da aykırı olduğunu ifade eden Dinçoğlu, “Konu ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunuyor. KKTC Başsavcılığını göreve davet ediyor, söz konusu ajandanın toplatılması için gerekenin yapılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dinçoğlu, ayrıca dün Euro’ya geçilmesi önerisi yapan aynı sendika yetkilisinin “Anavatan Türkiye tarafından sağlanan para ile yaşamını sürdürdüğünü ve Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’nin ekonomik ve sosyal anlamda destekleri ile ayakta durabildiğini” belirtti.