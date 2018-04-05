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Türk Edebiyatı’nın Ünlü Yazarlarından Canan Tan, UKÜ’de Okurlarıyla Buluştu

Türk Edebiyatı’nın Ünlü Yazarlarından Canan Tan, UKÜ’de Okurlarıyla Buluştu

05 Nisan 2018 Perşembe 10:46
Türk Edebiyatı’nın Ünlü Yazarlarından Canan Tan, UKÜ’de Okurlarıyla Buluştu
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Türk Edebiyatı’nın Ünlü Yazarlarından Canan Tan, UKÜ’de Okurlarıyla Buluştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) 54. Kütüphane Haftası kapsamında Kütüphane Müdürlüğü ile Kütüphane Kulübü tarafından düzenlenen söyleşiye Türkiye’nin ünlü yazarlarından Canan Tan konuk oldu.

UKÜ’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Canan Tan, UKÜ’ye ilk gelişinin olmadığını ve Kıbrıs’a her gelişinde hayran kaldığını dile getirdi. Konuşmasında kitapları hakkında bilgiler veren Tan, 2002’de yetişkinler için yazdığı ilk öyküsünün “Çikolata Kaplı Hüzünler” olduğunu ve “Piraye” adlı romanın ise kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

“Eroinle Dans” isimli kitabı ile Yeşilay tarafından “En Yeşilaycı Edebiyatçı” ödülünü aldığını da aktaran Canan Tan, bunun kendisi için büyük önem taşıdığını kaydetti. “En Son Yürekler Ölür” adlı kitabı için “Eczacı olmasaydım, bu kitabı yazamazdım” diyen Tan, organ naklinin sosyolojik boyutunu ve organ veren kişinin özelliklerinin organ alan kişiye geçtiğini eczacılık mesleği sayesinde öğrendiğini açıkladı. “Yüreğim Seni Çok Sevdi” ile “Pembe ve Yusuf” adlı romanlarının temalarından da bahseden Tan, “Hasret” adlı kitabının ise gerçeğe dayanan ve tarihi özelliği bulunan tek kitabı olduğunu vurguladı. “Hasret” adlı eserinin yaklaşık 7 yıllık bir araştırma ile ortaya çıktığına dikkat çeken Tan, en hatasız ve tarihin tozlu sayfalarına en çok ışık tutan kitaplardan biri olduğunu da kaydetti.

UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yazar Canan Tan, söyleşinin sonunda okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

Anahtar Kelimeler:
Canan TanUluslararası Kıbrıs ÜniversitesiYazar
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