Türk Birliği Ve Dayanışma Derneği’nden Terörü Kınama Mesajı

Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Güven Arıklı, “Kayseri’de yaşanan ve bir çok masumun hayatını kaybettiği terör olayını ve destekçilerini lanetliyoruz” dedi.

Arıklı, yayımladığı kınama mesajında, her türlü terörü lanetleyerek; “Bu saldırı terörün,hain ve insanlık dışı yüzünü bir kez daha göstermiştir. Türkiye’nin birlik, beraberlik ve huzurunu hedef alan bu tür hain saldırılar karşısında, milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde sonuna kadar dimdik duracaktır. Yüce Türk Devletinin bu hain saldırıyı gerçekleştiren ve acılara sebep olanlardan hesap soracağına olan inancımız tamdır” dedi.