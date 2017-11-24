TÜRK BİRLİĞİ DAYANIŞMA DERNEĞİ’NİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI…

Türk Birliği Dayanışma Derneği, ancak doğru yönlendirilmiş, iyi eğitilmiş insanlarla evreni değiştirmek ve güzelleştirmenin mümkün olabileceğini bildirdi.Dernekten yayınlanan Öğretmenler Günü mesajında, “Milletimizin maddi ve manevi gelişmişlik düzeyini, varlık ve bekasını yükseltecek beşeri gücünün mimarı öğretmenlerimizin bu anlamlı günlerinde, biz biliyoruz ki; ancak doğru yönlendirilmiş, iyi eğitilmiş insanlarla yaşadığımız evreni değiştirmek ve güzelleştirmek mümkündür” denildi.Mesajda, “Milletimiz, öğretmenlerimizin azmi, emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşündeki meşalesini hiç söndürmeden yoluna devam edeceğinin bilincindeyiz. Fedakârlığın zirve isimleri olan saygıdeğer öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlar şükranlarımızı sunarız” ifadeleri yer aldı.