Türk Birliği Dayanışma Derneği: “KKTC sonsuza kadar yaşatılacak”

Türk Birliği Dayanışma Derneği, KKTC’nin sonsuza kadar yaşatılacağını kaydetti.



Dernek Başkanı Güven Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1955’lerden başlayıp 1974 Mutlu Barış Harekatı’na kadar süren Rum zulmünün sonucunda Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi devletini ilan etmesiyle birlikte dünya devletleri arasında yerini alan, tartışılmaz bir gerçektir” dedi.



Anavatan Türkiye’nin KKTC’yi tanıyan ilk devlet olmasının önemine dikkat çeken Arıklı, “Kıbrıs Türk Halkı tüm engellere rağmen Anavatan Türkiye’nin desteğiyle kökleşmeye devam etmektedir. Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır” dedi.



