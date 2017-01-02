TÜRK BİRLİĞİ DAYANIŞMA DERNEĞİ, İSTANBUL’DAKİ SALDIRIYI KINADI

Türk Birliği Dayanışma Derneği, İstanbul Ortaköy’de meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dernek tarafından yayımlanan mesajda, “Terör İstanbul’da çirkin, kanlı ve hain yüzünü bir kez daha göstermiştir. Milli birlik ve beraberliğimizi yok etmeyi amaçlayan bu saldırılar karşısında büyük Türk Milleti’nin her zamankinden daha güçlü bir şekilde birliğini ve dirliğini ortaya koyacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerine yer verilerek şöyle denildi:

“Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik haince yapılan bu saldırıyı Türk Birliği Dayanışma Derneği olarak kınıyor, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.”