TÜRK-BİR’E ADIM ADIM



Türk Birliği Dayanışma Derneği’nin daveti üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin de bulunan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı , Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kazakistan’lı gazeteciler, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi.Türk Birliği Dayanışma Derneği kurulduğu günden bu güne güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve güçlü Türk Birliği sloganı ile temaslarına hız kesmeden devam etmektedir.Azerbaycan, Kazakistan, İran, Makedonya, Kosova, İtalya, Kırgızistan, Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyasında ve Türk halklarının yaşadığı her devlet ve toplumlarda tanıtılması ile izolasyonların kırılması anlamında görüşmelerine hız kesmeden devam eden Türk-Bir , Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ten sonra Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile 24 kişilik Kazakistan’lı gazetecileri bir araya getirdi.Gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Güven Arıklı, “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Avrupa Birliği artık bir anlam ifade etmemektedir. Türk devlet ve topluluklarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkması gerekmektedir. Günümüz dünyası kutuplaşan ve güç birliklerinin oluştuğu bir yapı ile hızla dönmektedir. Anavatan Türkiye’nin önderliğinde Türk Dünyası da artık güçlü bir oluşum ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de dahil ederek yoluna devam edecektir” diyerek bu birlikteliklerinde basın yayın organları ve gazetecilerle hayat bulacağını söyledi ve Bakan Ataoğlu’na hafta sonu olmasına rağmen gösterdiği duyarlı davranıştan dolayı teşekkür etti.Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı başkanı Naziya Zhoyamergenkyzy ise Bakan Ataoğlu’nun Türk Dünyası için duyarlı bir devlet adamı olmasından dolayı çok mutlu olduklarını, her türlü işbirliğine hazır olduklarını, KKTC’nin fahri elçisi olarak ta üstlerine düşen her türlü desteği vereceğini dile getirdi ve Bakan Ataoğlu’na teşekkür etti.Konuşmaların ardından söz alan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise,” Kazakistan’dan gelen siz değerli gazeteci kardeşlerimizin her gittiğiniz yerde KKTC’yi tanıtacağınızdan şüphem yok. Tanıtımda da medyanın rolü çok büyüktür. KKTC görülmeye ve yaşamaya değer bir ülkedir. Anavatan Türkiye’nin önderliğinde Türk Dünyası da daha da güçlenerek yerini alacak ve KKTC’de hak ettiği yeri bulacaktır. Biz göreve geldiğimiz günden bu güne durmadan ülkemizin bekası ve tanıtılması için çalışmaktayız. Yakında bir kez daha Kazakistan’a ziyaret gerçekleştireceğiz. Sizlerin katkıları da bizim için çok önemlidir” diyerek heyete ve Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Güven Arıklı ile Asbaşkan Tayfun Aydınlı’ya da gösterdikleri hassasiyetten ve özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür ederek kendilerini yalnız bırakmayan , katkı koyan Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’na da ayrıca teşekkür etti ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.