banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96151
ALTIN
184.808
DOLAR
4.6356
STERLİN
6.0946
EURO
5.3883
Ev arkadaşının eşyalarını çaldı
EV ARKADAŞININ EŞYALARINI ÇALDI
Üniversite öğrencisi sanal bet'den tutuklandı
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SANAL BET'DEN TUTUKLANDI
Hırsız kameraya yakalandı
HIRSIZ KAMERAYA YAKALANDI
Yasadışı kumar oynatan 1 kişi tutuklandı
26 YAŞINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

TÜRK-BİR Uluslararası Eğitim Forumu düzenliyor

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TÜRK-BİR),  “Eğitimde Uluslararası Liderler Forumu” düzenliyor. 

TÜRK-BİR Uluslararası Eğitim Forumu düzenliyor

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TÜRK-BİR),  “Eğitimde Uluslararası Liderler Forumu” düzenliyor. 

02 Temmuz 2018 Pazartesi 06:43
TÜRK-BİR Uluslararası Eğitim Forumu düzenliyor

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TÜRK-BİR),  “Eğitimde Uluslararası Liderler Forumu” düzenliyor. 

TÜRK-BİR’den yapılan açıklamaya göre, KKTC Dışişleri Bakanlığı Konferans Salonu’nda yer alacak ve yarın saat 10.30’da başlayacak forumun açılış dersini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret

Özersay verecek. Açılış konuşmalarını ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı yapacak.

7 Temmuz’da tamamlanacak Liderler Forumu’na Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İran’dan yaklaşık 100 kişi katılacak. 

Katılımcılar arasında Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı, Milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı özel temsilcisi, Eğitim Bakanlığı özel temsilcisi ile beraber her ülkeden  rektörler, okul müdürleri var. 

Liderler Forumu ilk 3 gün eğitim çalıştayı olmak üzere tarihi ve kültür turları ile beraber toplam 5 gün sürecek.

Türk-Bir Genel Başkanı Güven Arıklı, çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “İzolasyonlar ve çeşitli ambargoların uygulandığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması ve haklı sesinin duyurulması için Türk-Bir olarak Makedonya, Rusya, İran, Kazakistan, Azerbaycan, Kosova, Güney Kore, İtalya, İspanya, İsrail, Kırgızistan’da sempozyumlara, çalıştaylara, şenliklere, televizyon ve radyo programlarına katılarak sesimizi duyurmaya çalıştık” dedi.
 

banner288
Son Güncelleme: 02.07.2018 09:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürkçü Yaşam Derneği’nden HDP’ye kınama
Atatürkçü Yaşam Derneği’nden HDP’ye kınama
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Güneş Onar getirildi
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Güneş Onar getirildi
Uyuşturucu ile mücadele haftası devam ediyor
Uyuşturucu ile mücadele haftası devam ediyor
GAÜ geleceğin oyuncularını bünyesine davet ediyor
GAÜ geleceğin oyuncularını bünyesine davet ediyor
GAÜ, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nı kutladı
GAÜ, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nı kutladı
LAÜ 2017-2018 Akdemik Yılı Mezuniyet Töreni yapıldı
LAÜ 2017-2018 Akdemik Yılı Mezuniyet Töreni yapıldı
LTB’den den şehir altyapısına büyük dokunuş
LTB’den den şehir altyapısına büyük dokunuş
Ataoğlu: “Survivor yarışması ülke turizmine olumlu yönde katkı sağlıyor”
Ataoğlu: “Survivor yarışması ülke turizmine olumlu yönde katkı sağlıyor”
Gençlik Dairesi Kantara Yaz Kampları başladı
Gençlik Dairesi Kantara Yaz Kampları başladı
41. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor
41. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim