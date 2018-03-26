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TÜRK-BİR, KUDÜS’TE SEMPOZYUMA KATILDI

TÜRK-BİR, KUDÜS’TE SEMPOZYUMA KATILDI

26 Mart 2018 Pazartesi 15:03
TÜRK-BİR, KUDÜS’TE SEMPOZYUMA KATILDI
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TÜRK-BİR, KUDÜS’TE SEMPOZYUMA KATILDI

Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir), Kudüs’te sempozyuma katıldı.

Türk-Bir’den verilen bilgiye göre, Türk-Bir Başkanı, Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güven Arıklı, sempozyumda “Zeytin Dalı Harekatı, KKTC basınında ki ve bölgede ki yeri” adlı bir de sunum yaptı.

Güçlü Türkiye, güçlü KKTC ve güçlü Türk Birliği’ne vurgu yapan Arıklı, 650 katılımcının olduğu, özellikle Arap yarımadasından gelen gazeteci, sivil toplum örgütü ve akademisyenlerin katıldığı bu tür organizasyonlarda iletişimin önemine değindi.
 
Arıklı, şöyle devam etti:
“Uluslararası her platformda KKTC gerçeğini anlatmak için yorulmadan haklı sesimizin duyurulması gerekmektedir. Bizler, ülke içinde birbirimizle didişirken, köken üzerinden kavga yaparken, yabancı ülke temsilcileri kendi ülkelerinin tanıtımlarını ve haklılıklarını anlatmak, propagandasını yapmak için sürekli çalışmaktadır”

Anahtar Kelimeler:
GÜVEN ARIKLIKudüs’te Sempozyuma Katıldı.Türk Birliği Dayanışma Derneği
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