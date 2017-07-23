Türk-Bir Kırgızistan’da Kardeş Altay Halkları Forumu’na Katıldı

Türk Birliği Dayanışma Derneği, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in özel davetlisi olarak Bişkek’te Kardeş Altay Halkları Forumu’na katıldı.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Bişkek’te temaslarına devam eden Türk Bir heyeti ile Kırgızistan’da faaliyet gösteren Bilge Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Türk Bir Asbaşkanı Tayfun Aydınlı ve Prof. Dr. Kadir Ali Konkabaev arasında imzalanan iş birliği protokolünün, iki ülke arasında karşılıklı eğitim, kültür, sosyal etkinliklerle iki ülke gençliğinin birbirlerini daha iyi tanıması, yapılacak olan panel, sempozyum gibi etkinliklerle tarihsel sürecin daha iyi tanınması, milli günlerin iki ülkede karşılıklı kutlanması konularını içerdiği belirtildi.

Türk Bir Başkanı Güven Arıklı, gerçekleştirilen uluslararası sempozyumlarda dil ve kültürün buluşmasının önemine işaret ederek,faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. KKTC’nin tanıtılması ve yaşadığı tarihsel süreci anlatmak için çaba sarf ettiklerini anlatan Arıklı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin maruz kaldığı izolasyonların kırılması için de çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Türk Bir Asbaşkanı Tayfun Aydınlı ise, medeniyetlerin bir araya geldiği bu coğrafyada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken “imzaladığımız işbirliği protokolü ile iki millet arasında kardeşlik bağlarının artacağına inanıyoruz. Bu inançladır ki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.