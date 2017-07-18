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18 Temmuz 2017 Salı 14:15

TÜRK-BİR Heyeti Kırgızistan’a Gitti

Türk Birliği Dayanışma Derneği’nden bir heyet Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı özel davetiyle, Kardeş Altay Halkları Uluslararası Forumu’na katılmak için Bişkek’e gitti.

TÜRK-BİR Heyeti Kırgızistan'a Gitti
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Türk Birliği Dayanışma Derneği’nden bir heyet Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı özel davetiyle, Kardeş Altay Halkları Uluslararası Forumu’na katılmak için Bişkek’e gitti.

Dernekten verilen bilgiye göre, 19-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Forma katılacak heyet, günlük Türkçe çıkan  “TÜRKEL” adlı gazeteye de mülakat verecek.

Bilge Vakfı ile de kardeşlik protokolü imzalayacak heyet, Tataristan devlet başkanı ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile de bir araya gelecek.

Türk-Bir Başkanı Yrd. Doç. Dr. Güven Arıklı, Kardeş Altay Halkları Uluslararası Forumu’nda bildiri sunacak.

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