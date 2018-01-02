banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117341
ALTIN
158.944
DOLAR
3.7642
STERLİN
5.1005
EURO
4.5342
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda 2 Can Aldı
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda...
Gazimağusa'da Kundaklama
Gazimağusa'da Kundaklama
En Çok Yağış Alan Bölgeler
En Çok Yağış Alan Bölgeler
banner256

TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ GAZİLER DERNEĞİ MİLLİ MÜCADELE MADALYALARI TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ

TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ GAZİLER DERNEĞİ MİLLİ MÜCADELE MADALYALARI TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ

02 Ocak 2018 Salı 15:10
TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ GAZİLER DERNEĞİ MİLLİ MÜCADELE MADALYALARI TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ
banner238

Geçtiğimiz günlerde Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği , Kıbrıs  T.M.T Mücahitler derneği konferans salonunda düzenlenen törenle Kıbrıs Gazilerine ''Milli Mücadele Madalyasını' takdim etti.

Tören sunuculuğunu Serdar Şengül'ün üstlendiği madalya töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Hayatta olan gaziler ve vefat eden gazilerin Ailelerine takdim edilen Madalya töreni Birlik Komutanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.Alfabetik sıraya göre verilen Milli Mücadele Madalyalarını Birlik Komutanları takdim etti.

T.B.K Gaziler Derneği Başkanı Adil Çümen törende yaptığı konuşmasında ''Milli Mücadele Madalyalarının Gazilerimize takdim edilmesinin önemine işaret yaparak, Gazilerimize gösterilen önemi bir kez daha vurguladı.

Törende T.B.K Gaziler Derneği Lefkoşa Şube Başkanı İsmail Balyan, T.B.K Gaziler Derneği Genel sekreteri Abdullah Çakar ve T.B.K Gaziler derneği Lefkoşa şube üyesi Ahmet Türken hazır bulundu.

Çok sayıda Gazi yakını ve Türkiyeden özel davetle madalyalarını takdim alan Gazilerde törene katılım sağladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK BAŞKANI ŞEFİK: "SEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLAMAK DAHA UZUN SÜRECEK"
YSK BAŞKANI ŞEFİK: "SEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLAMAK DAHA UZUN SÜRECEK"
TUFAD YENİ YILDA UYGULANACAK PROGRAMLAR İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR …
TUFAD YENİ YILDA UYGULANACAK PROGRAMLAR İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR …
EVLİLİK VE DÜĞÜN HAZIRLIKLARI FUARI 25 OCAK’TA AÇILIYOR…
EVLİLİK VE DÜĞÜN HAZIRLIKLARI FUARI 25 OCAK’TA AÇILIYOR…

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim