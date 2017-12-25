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TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ GAZİLER DERNEĞİ 1974 KIBRIS BARIŞ HAREKATI GAZİLERİ’NE ŞEREF MADALYASI TAKDİM ETTİ

TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ GAZİLER DERNEĞİ 1974 KIBRIS BARIŞ HAREKATI GAZİLERİ’NE ŞEREF MADALYASI TAKDİM ETTİ

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:54
TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ GAZİLER DERNEĞİ 1974 KIBRIS BARIŞ HAREKATI GAZİLERİ’NE ŞEREF MADALYASI TAKDİM ETTİ
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Türk Barış Kuvveleri Gaziler Derneği‘nin dün akşam Rauf Raif Denktaş düzenlediği törenle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev yapan gazilere şeref madalyası takdim edildi.  Gazimağusa’da yapılan ilk madalya takdim töreninde 202 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi ile hayatta olmayan 31 gazinin eşlerine madalyaları verildi. Derneğin Genel Başkanı Adil Çümen’in verdiği bilgiye göre, 29 Aralık’ta Lefkoşa’da, 14 Ocak 2018’de Girne’de, 21Ocak’ta ise Güzelyurt’ta madalya töreni yapılacak. Etkinliğe Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de katılarak gazilere madalyalarını takdim ederken, ayrıca Gazimağusa Kaymakamı Mehmet Nurettin, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan  ile sivil ve askeri yetkililer madalya takdimi yaptı. Türk Barış Kuvveleri Gaziler Derneği Gazimağusa Şube Başkanı ve Genel Sekreteri Mustafa menteşe ise ev sahibi olarak madalyalarını almaları için gazileri sahneye çağırırken, özellikle hayata olmayan gazilerin eşleri madalya alırken duygulu anlar yaşadı.

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çümen konuşmasında, 43 yıl önce kimimiz denizden havadan ki karadan Kıbrıs’a çıkarma yaptıklarını ve mücahitlerle buluşup omuz omuza çarpıştıklarını ve KKTC’yi vatan yaptıklarını ifade ederek, “ne mutlu bizlere ki bugün bağımsız bir devle olarak anavatanın gölgesinde ve desteğiyle yolumuz devam ediyoruz. Ne mutlu bize ki devem ettiğimiz sürece bayraklarımız göklerden dalgalanacaktır, kimsenin şüphesi olmasın” dedi. 1 yılda tüm gazilerin sorunlarını yetkililere anlattıklarını, evi olmayan gaziler ve gençler için 273 ev müracaatın yaptıklarını ancak cevap alamadıklarını ifade ederek, sosyal güvencesi olmayan 63 gazinin durumunu da çalışma bakanı ile görüştüklerini, konunun Türkiye ile görüşüldüğünü, güvencesi olmayan gazilerin Türkiye tarafından yatırılacağını ve emekliye çıkabileceğini, ayrıca köylerde gazilerin evlerinin yanındaki boş arsaları alabilmesi için de uğraş verdiklerini söyledi. 43 yıl sonra madalya vermenin bugüne nasip olduğunu, önümüzdeki günlerde 29 Aralık’ta Lefkoşa bölgesinde, 14 Ocak 2018’de Girne’de 21Ocak’ta ise Güzelyurtta madalya töreni yapacaklarını, 503 gaziyi başbakanlığa verdiğini ve madalyaların hazırlandığını ifade etti. Madalyaların verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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