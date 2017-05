Türk Bankası’nın 116. Genel Kurulu Gerçekleşti



Türk Bankası Ltd.’nin “Yıllık Olağan Genel Kurul” ve “Olağanüstü Genel Kurul” toplantıları 27 Nisan Perşembe günü yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı İ. Hakan Börteçene’nin hissedarlara hitaben yaptığı açılış konuşması ile başlayan Genel Kurul, gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.Yönetim Kurulu Raporu’nun oybirliği ile kabul edilmesinin ardından 31 Aralık 2016 tarihli “Banka ve Grup Bilançoları” ile 2016 yılına ait “Banka ve Grup Kâr ve Zarar Hesapları ve Bağımsız Denetim Raporu” okunarak oybirliği ile kabul edildi. Raporların onaylanmasını yeni Yönetim Kurulu’nun seçimi izledi. İ.Hakan Börteçene, C. Yenal Musannıf, Kıvanç M. Rıza, M. A. Yunus Rahmioğlu, Nafi Türkoğlu, Murat Arığ ve A. Melis Börteçene Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilirken, hizmet süresi dolan Metin Münir ile Cengiz Doğru’nun yerine Nazım Hikmet ve Engin Arı oybirliği ile yönetim kurulu üyeliğine seçildi.Türk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı İ. Hakan Börteçene, 2016 yılında Banka ve Grup’taki gelişmeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verdi. 2016 yılının yoğun ve başarılı bir yıl olduğunu belirterek, Grup Bankalarımızdan Turkish Bank A.Ş.’nin seneyi güzel sonuçlarla kapattığını dile getiren Börteçene, 2016 yılının İngiltere’de de hareketli geçtiğini ve 2016’da Turkish Bank (UK) Ltd. adına en önemli gelişmenin Mayfair şubesinin açılması olduğunu vurguladı. Börteçene, konuşmasının devamında ise Turkish Bank (UK) Ltd.’in çok büyük bir proje olan “Hızlı Ödeme Sistemi’ne” dahil olması için testlere başlandığını, bu sayede, İngiltere tarihinde hızlı ödeme sistemlerine direkt dahil olacak 20-30 bankadan biri olunacağını sözlerine ekledi.Türk Bankası’nda hayata geçen yeni projeler hakkında da bilgiler veren Börteçene, dünyada itibarı çok yüksek sayılı kuruşlardan biri olup çok titiz çalışma yöntemleri bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Kıbrıs’ta bir dış ticaret finansmanı anlaşması imzalandığını belirtti. Börteçene: “EBRD’nin Kuzey’de kendilerine partner olarak bizi seçmesi bize onur veriyor” dedi. Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yürütülen bir sosyal sorumluluk projesinin de halihazırda devam ettiğini ifade eden Börteçene, bu çerçevede Türkiye’nin en kapsamlı sanal yatırım yarışması olan “Investimate 2017’ye”sponsor olarak dahil olduklarını, bu yıl Türk Bankası’nın katkılarıyla Kuzey Kıbrıs’taki üniversite öğrencilerinin de yarışmaya yoğun bir katılım gösterdiğini belirtti.İ. Hakan Börteçene’nin ardından Genel Kurul’da söz alarak konuşmasını gerçekleştiren Türk Bankası Genel Müdürü M. A. Yunus Rahmioğlu, 2016 yılında müşterilere daha iyi, daha kaliteli hizmet verme çalışmaları kapsamında müşteri odaklılığa dönüşüm projeleri üzerinde yoğunlaşıldığını ifade etti. 2016 yılının başarılıbir yıl olduğunu belirten Rahmioğlu, özellikle EBRD ile yapılan anlaşmanın ülkemiz açısından hem sektöre, hem bankacılara örnek teşkil edeceğini vurguladı.2016 yılında gerçekleşen projelere ilişkin detayları da aktaran Rahmioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bireysel ve Kurumsal Bankacılık daha net çizgilerle ayrıldı, Kurumsal Bankacılık her bölgede 1 şube olmak üzere toplam 4 şubede merkezileştirildi, daha iyi hizmet verme noktasında kredi süreçlerini kısaltmak adına scoring sistemi kuruldu, kredi takipleri elektronik ortamda yapılmaya başlandı, “yenilendik, mobillendik” sloganı ile internet bankacılığı programlarının bir kısmı yenilendi”. Bankacılık sektöründe adada ilk olacak bono çıkarma çalışmalarının da başlatıldığını belirten Rahmioğlu, bu yıl içerisinde gündemlerinde bono çıkarmanın olacağı bilgisini verdi. Rahmioğlu, 2016 yılı içerisinde kurumsal kimliklerinin yenilendiğini ve bu yöndeki düzenlemelerin devam ettiğini sözlerine ekleyerek konuşmasını sonlandırdı.Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında geçen yıl olduğu gibi sermaye artırımının da gerçekleştirildiği açıklandı. Türk Bankası, geçen yıl 78 milyon TL’ye çıkardığı yetkili sermayesini, oybirliğiyle alınan kararla 82 milyon TL’ye yükseltti.