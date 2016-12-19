Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 43 Yaşında

KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİNE ZİYARETTE BULUNULACAK

DOÇ. DR. SAYGILI: "AYNI SORUMLULUK, AYNI CİDDİYET VE AZİMLE KIBRIS TÜRK HALKININ HİZMETİNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

"GEÇMİŞTEN BİRİKEREK GELEN SORUNLARIMIZ VE SIKINTILARIMIZ VAR. HALEN, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ORTAMIN OLMADIĞI GÜÇLÜKLE SIĞDIĞIMIZ, 60 YILLIK ESKİ BİR BİNADA HİZMET VERMEK BUNLARDAN BİRİ"

Kıbrıs Türk basınının temel haber kaynaklarından olan Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK), kuruluşunun 43. yıldönümünü kutluyor.

TAK’ın 43. kuruluş yıldönümü nedeniyle, yarın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a nezaket ziyaretinde bulunulacak.

Ajansın kuruluş yıldönümü olan 21 Aralık Çarşamba günü ise saat 11.00’de Atatürk Anıtı, 11.30’da Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı, 12.00’de ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın kabrine çelenk sunup saygı duruşunda bulunulacak.

Kuruluş yıldönümü nedeniyle saat 13.00’te ise Ajansta pasta kesilecek.

Kutlamalar kapsamında ajansta 20. hizmet yılını dolduran personel ile görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Tosun’a plaket takdim edilecek.

TAK MÜDÜRÜ SAYGILI’NIN MESAJI

Kurum Müdürü Doç Dr. Neriman Saygılı, TAK’ın 43. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk Ajansı-Kıbrıs’ın 21 Aralık 1973’de kurulduğunu hatırlattı ve milli mücadele yıllarının bilgiye, habere ulaşmadaki güçlükleri nedeniyle bir ihtiyaç olarak düşünülen Türk Ajansı-Kıbrıs’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın katkılarıyla yayın hayatına başladığını anlattı.

TAK’ın o günden bugüne Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının sesi olduğunu, ulusal ve uluslararası alanda bu sesin duyurulması için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Saygılı, TAK Ajansı’nın ilk müdürü olan gazeteci Said Arif Terzioğlu’nun evinden getirdiği başta daktilo olmak üzere birkaç teknik cihaz ve birkaç eşya ile çalışma hayatına başlayan ajansın, günümüz şartlarının gerektirdiği teknolojiyle yayınlarına devam ettiğini ifade etti.

PERSONEL YETERSİZLİĞİ

Lefkoşa merkez binasının yanı sıra Girne ve Mağusa bölge büroları ile kamuoyuna hizmet veren TAK Ajansı’nın, idari ve teknik elemanları dahil toplamda 46 personele sahip olduğunu kaydeden Saygılı, 43 yıllık bir geçmişe sahip ajansın sadece 46 kişilik kadroya sahip olmasının ise oldukça üzücü bir durum olduğunu kaydetti.

Saygılı mesajında “Ne yazık ki son 2 yıl içerisinde bazı muhabirlerimizin farklı Bakanlıklarda görevlendirilmesi toplam personel sayısını 42’ye düşürmüştür. Personel yetersizliği nedeniyle istediği kapasite ve verimde çalışamayan TAK Ajansı’nın personel sıkıntısı son derece düşündürücü niteliktedir” dedi.

TAK Müdürlüğü de yapmış olan gazeteci Kemal Aşık’ın katkılarıyla 1983 yılı itibarı ile yasal statüsüne kavuşmuş olan TAK’ın yasasının 21 Temmuz 2011’de yürürlüğe girdiğini ifade eden Saygılı, günümüzde ulusal ve uluslararası ölçütlerde yayın kuruluşlarının vazgeçilmez haber kaynağı olan TAK’ın, KKTC Anayasası’na göre bağımsız idari özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip olduğunu vurguladı.

Saygılı, TAK’ın haber ve fotoğraf hizmetleri ile Kıbrıs Türk medyasının vazgeçilmez bilgi kaynağı olduğunu, Anadolu Ajansı ile yapılan işbirliği ve dayanışma protokolü uyarınca, ulusal ve uluslararası haber akışını abonelerine sağladığını da anlattı.

Saygılı, mesajında doğru ve objektif haber anlayışı ve ilkeleri çerçevesinde yayına hazırladığı haberlerini web sitesi ve SMS’lerle basın yayın organlarına hızla ulaştıran TAK’ın, Türkçe bültenleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti gündeminde yer alan haberleri, Rumca servisinin katkılarıyla da Güney Kıbrıs‘ta gelişen olaylara ilişkin haberleri kamuoyuna aktardığını da belirtti.

“GEÇMİŞTEN BİRİKEREK GELEN SORUNLAR”

Saygılı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“43 yıl süreyle geçmişten birikerek gelen sorunlarımız ve sıkıntılarımız vardır. Halen, sağlıklı ve güvenli bir ortamın olmadığı güçlükle sığdığımız, 60 yıllık eski bir binada hizmet vermek bunlardan biridir. Fakat, çökmek üzere olan serverimizin ve telefon santralımızın Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın duyarlılığı ile yenilenmiş olması da umutlarımızın yüksek tutulmasına neden olmuştur. Bu sayede Kurum, kuruluş ve kamuoyu ile olan iletişim bağımız devam etmektedir. Çağa uygun ölçütlerde olan ve sesli yanıt sistemine sahip santralimizin yeni numarası ise 4441881 olarak hizmete devam etmektedir”.

Teknik araç-gereç eksikliğinin bazılarını halen yardımsever kurumların yaptığı destekle tamamladıklarını dile getiren Saygılı, “Belirlenen bütçe çerçevesinde hafta içi 19.30 ve hafta sonu 17.00’ye kadar sınırlı bir çalışma saatine mecbur kalmak, takviye edilmesi gereken personel eksikliği ve personelin hak ettiği noktaya terfilerinin yapılamamış olması, çalışanlarımızın performans ve motivasyonunu 43. yılımızda da olumsuz etkilemektedir” dedi.

TAK çalışanları olarak eksiklerini, hatalarını hızla en aza indirgemeye çalıştıklarını da belirten Saygılı, görevlerinin ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aynı sorumluluk, aynı ciddiyet ve azimle Kıbrıs Türk halkının hizmetinde olmayı sürdüreceklerini kaydetti.