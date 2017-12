TÜRK AJANSI KIBRIS 44. YAŞINI KUTLUYOR

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), kuruluşunun 44’üncü yılını kutluyor. Ajansın kuruluş yıldönümü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.



TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı, ajansın 44. yaşına çözülebilen ve çözümlenemeyen sorunlarıyla birlikte girdiğine işaret ederek, yıllardır çözümleyemeyen sorunların başında bina sorununun geldiğini kaydetti.



Personel sıkıntısına da değinen Saygılı, 2018 bütçesine dahil edilen personel alımının, seçim sonrası gerçekleşmesiyle, TAK çalışanlarının büyük bir nefes almış olacaklarını vurguladı.



Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kurum Müdürü Saygılı bugün bir mesaj yayımladı. Saygılı, mesajında, kurumun geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının sesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin resmi yayın organı olarak, yüklenmiş olduğu sorumluluğun bilincinde, aynı güven ve aynı güçle yayınlarına aralıksız devam ettiğini belirtti.



SAYGILI: “AJANS HABERLEŞMEYE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN DÖNEMDE KURULDU”



TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı, ajansın, Kıbrıs Türk halkının haberleşmeye en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde kurulduğuna dikkat çekti.



Saygılı, “Kıbrıs Türkü’nün dünya ile irtibatının tamamen kesildiği bu dönemde, kendi iç haberleşmesini dahi sağlayamayacak bir ortam oluşmuştu. Bu olumsuz ortamdan kurtulup, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını tüm dünyaya anlatmak konusunda Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın katkılarıyla 21 Aralık 1973’te Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) kurulmuştur” ifadelerini kullandı.



Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının sesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin resmi yayın organı olan TAK’ın, yüklenmiş olduğu sorumluluğun bilincinde, aynı güven ve güçle yayınlarına aralıksız devam ettiğini kaydeden Saygılı, şöyle devam etti:



“Haber ve fotoğraf hizmetleri ile Kıbrıs Türk medyasının en önemli bilgi kaynağı olan TAK, Anadolu Ajansı ile yapılan işbirliği ve dayanışma protokolü uyarınca, ulusal ve uluslararası haber akışını

ücretsiz olarak sağlamaktadır.



Doğru ve objektif haber anlayışı ve ilkeleri çerçevesinde yayına hazırladığı haberlerini Web sitesi ve SMS aracılığı ile basın yayın kuruluşlarımıza hızla ulaştıran TAK’ın haber dağıtım hizmetinin basın yayın organlarımızca kullanım oranı her geçen gün daha da artmaktadır.



Anadolu Ajansı ve AZERTAC Haber Ajansı aracılığı ile TC’de yer alan haberleri uluslararası kamuoyuna duyuran TAK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve Güney Kıbrıs gündeminde yer alan haberleri Türkçe bültenleriyle kendi iç kamuoyuna ulaştırmaktadır.”



“SORUNLARIMIZIN BAŞINDA BİNA SORUNU GELMEYE DEVAM EDİYOR”



Saygılı, ajansın 44. yaşına çözülebilen ve çözümlenemeyen sorunlarla birlikte girdiğine işaret ederek, yıllardır çözümleyemeyen sorunların başında bina sorununun gelmeye devam ettiğini kaydetti.



2005 yılından beri sadece karkası çıkmış olarak bekleyen binanın çürümeye terk edildiğini belirten Saygılı, “Belki de Devlet Laboratuarı olarak elimizden gidecek” dedi.



PERSONEL EKSİKLİĞİ



Bir başka çözüm bekleyen sorunun personel eksikliği olduğuna işaret eden Saygılı, “Emekliye yeni ayrılanlar ve başka bakanlıklara alınanları saymazsak 44. yılımıza idari personel dahil toplam 40 kişi olarak girmekteyiz. Bu nedenle de çalışma saatlerimiz değişmedi. Halen hafta ortası 19.30’a, hafta sonu 17.00’ye kadar çalışabilmekteyiz” ifadelerini kullandı.



2017’DE ÇÖZÜME KAVUŞAN SORUNLAR



Saygılı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eksiklerimize rağmen 2017 yılı bizler için oldukça bereketli geçti. Benim görevde olduğum süreçte 2017 hariç iki Maliye Bakanı ile çalıştık. Fakat ilgili bakanlarımızdan sorunlarımızı görüşmek üzere yönetim kurulumuz dahil randevu alamadık. Ama 2017 yılı, yıllardır çözülemeyen sorunlarımızın bir çoğunun Maliye Bakanlığımızca çözüme kavuşturulduğu yıl oldu.



Serverimiz çok eskiydi ve çökmek üzereydi, Bakanlığımızca kapasitesi son derece yüksek yeni bir server alındı.

Telefon santralimiz çökmek üzereydi. Kapasitesi son derece yüksek, sesli yanıt sistemi olan yeni bir santral kuruldu ve yeni bir telefon numarası eklendi. Yeni numaramız ise 4441881 olarak belirlendi.

Çalışan personelin moral ve motivasyonunu yakından ilgilendiren zemin, delik deşik ve çökmüş durumda idi. Her an kazalar yaşanabilirdi. Fakat bu sorun da yepyeni parkeler döşenerek çözülüp, personelin daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda çalışması sağlandı.



Polise bağlı alarm sistemimiz de son derece eskiydi ve yenilenen polis alarm sistemine uymuyordu. Bakanlığımızca bu sistem de yenilendi ve binamız güvenli bir ortama dönüştü.

Web sitemiz de çok eskiydi ve çağın çok gerisinde kalmıştı. Kamu-net çalışanlarının özverili çalışmalarıyla Web sitemiz kısa sürede yenilendi. 2 Ekim 2017 itibari ile yeni sitemiz tak.gov.ct.tr adresinden hizmet vermeye başladı.



Erken seçim nedeniyle, seçim yasaklarına takılmış olmasına rağmen, seçim sonrası çözüleceğini ümit ettiğimiz iki sorunumuzu daha çözdü Maliye Bakanlığı. Bunlardan ilki araç sorunumuzdu. Elde olan araçlarımız 7 yaşın üzerinde. Doğal olarak çok sorun çıkarıyor. Yeni bir araç için onay çıktı ve paramız blokelenerek bekletilmekte. İkinci bekleyen ve onaylanan talebimiz ise personel alımı. 2018 Bütçesine dahil edilen personel alımı, seçim sonrası gerçekleşirse, TAK çalışanları büyük bir nefes almış olacak.”



Saygılı, mesajında “Eksiklerimiz var biliyoruz ve çare üretmeye çalışıyoruz. Eleştirilere açığız ve saygı duyuyoruz. Haberleri yayınlanmadı diye tehdit edenlerden korkmuyoruz. Personelimiz, alanında uzman ve sorumluluk sahibi. İnsan haklarına ve basın özgürlüğüne inanıyoruz. 44. yılımızda da aynı bilinç, aynı sorumluluk ve özveriyle Kıbrıs Türk halkının hizmetinde olmaya devam edeceğiz. TAK’ın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.



ETKİNLİK PROGRAMI



TAK’ın 44. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yarın saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 11.00’de Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, saat 12:00’de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ziyaret edilecek.



Perşembe günü ise saat 11.00’de Atatürk Anıtı’na, 11.30’da Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarına, 12.00’de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın kabrine çelenk konulacak.



TAK’ın 44. Kuruluş yılı dolayısıyla saat 13.00’de ajansta pasta kesimi gerçekleştirilecek ve emekliliği dolayısıyla Uğur İrtem ile Ahmet Kaslı’ya ve ajansta 20. hizmet yılını dolduran Hüseyin Sayıl’a plaket takdim edilecek.