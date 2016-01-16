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Turizmde 48 Kursiyere Sertifika

Turizm sektöründe nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Karpaz bölgesinde başlatılan Turizmde Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi kapsamında düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan 48 kursiyere sertifikaları verildi.

Turizmde 48 Kursiyere Sertifika

Turizm sektöründe nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Karpaz bölgesinde başlatılan Turizmde Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi kapsamında düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan 48 kursiyere sertifikaları verildi.

16 Ocak 2016 Cumartesi 12:39
Turizmde 48 Kursiyere Sertifika
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AKANSOY: “KENDİ YEREL İŞ GÜCÜMÜZÜ YAPILAN TÜM YATIRIMLARDA ÖNE ÇIKARMAK,  DEĞERLENDİRMEK, YEREL İŞ GÜCÜNE ÖNCELİK VERMEK EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZDİR”

 Turizm sektöründe nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Karpaz bölgesinde başlatılan  "Turizmde Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi"  kapsamında  düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan 48 kursiyere sertifikaları verildi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde organize edilen proje çerçevesinde, Kaya Artemis Hotel’de yer alan sertifika törenine İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy da katıldı.

AKCAN

Sertifika töreninde konuşan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Eğitim Koordinatörü Taner Akcan, mesleki eğitimlerin iş başında eğitim modeli uygulamasıyla yapıldığını kaydetti.

Turizm sektöründe kat görevlisi, bell boy, resepsiyon başta olmak üzere çeşitli meslek dallarında, eğitime katılan 48 kursiyerin başarılı olarak sertifika almaya hak kazandığını ifade eden Akcan,  projenin devamını diledi.

ŞİRKET

Mesleki Teknik Eğitim Dairesi Müdürü Aytunç Şirket de, turizm alanında yerel iş gücünün sertifikalandırılması ve ara eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla  sürdürülen projelerde iş birliğinin devamını diledi.

AKANSOY

İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy da konuşmasında Turizmde Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi’nin kurumlar arası iş birliğinin önemini ortaya çıkaran önemli bir model olduğuna işaret etti.

“Kendi yerel iş gücümüzü yapılan tüm yatırımlarda öne çıkarmak, değerlendirmek, yerel iş gücüne öncelik vermek en önemli hedefimizdir " diyen Akansoy, projenin Karpaz bölgesindeki gençlere de destek olacağını ifade etti.

Akansoy, projeye katkı koyan Nuhun Gemisi, Kaya Artemis ve Salamis Otel yetkililerine teşekkür etti.

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