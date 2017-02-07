Turizmci Araştırmacı Yazar ZekÂi Altan Yeni Kitabını Belediye Başkanı İsmail Arter’e Takdim Etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Turizmci, Araştırmacı Yazar Zekai Altan’ı kabul etti. Zekai Altan, Belediye Başkanı İsmail Arter’e eğitim amaçlı olarak yayınladığı “Kıbrıs Mutfağını ve Kültürünü Öğreniyorum” isimli son kitabını takdim etti.

Lefkoşa, 7 Şubat 17 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Turizmci, Araştırmacı Yazar Zekai Altan’ı kabul etti. Zekai Altan, Belediye Başkanı İsmail Arter’e eğitim amaçlı olarak yayınladığı “Kıbrıs Mutfağını ve Kültürünü Öğreniyorum” isimli son kitabını takdim etti.

GMB’den verilen bilgiye göre, Arter konuşmasında, Zekai Altan’ın Kıbrıs turizmine yaptığı katkılar ve Kıbrıs kültürünü yaşatmak için bıraktığı kalıcı eserlerin gözler önünde olduğunu ifade ederek, kendileri için büyük bir değer olan Zekai Altan ile geçmişten gelen dostluklarının da olduğunu, sürekli takip ettikleri Altan’ın büyük heyecan ve emeklerle üretmeye devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve tanıtılması için yaptığı çalışmalarda her zaman Zekai Altan’ın yanında olduğunu vurgulayan Arter, belediye olarak yapacakları işlerde ileriye dönük olarak Zekâi Altan’ın görüş ve düşüncelerinin önemli olduğunu, kendisiyle işbirliği halinde çalışmalar yapacaklarını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.

ALTAN

Turizmci, Araştırmacı Yazar Zekâi Altan ise, eskiden beri tanıdığı Belediye Başkanı Arter’le Kıbrıs kültürüne dair üretimlerini paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, bundan önce “Gizemli Kıbrıs” kitabını takdim etmek için ziyaret ettiği Arter’e kısa süre içinde Kıbrıs mutfağıyla ilgili kitabını takdim etmek için geldiğini söyledi.

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