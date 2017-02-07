FLAŞ HABER

Tecavüze 9 Yıl!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Şubat 2017 Salı 10:59

Turizmci Araştırmacı Yazar ZekÂi Altan Yeni Kitabını Belediye Başkanı İsmail Arter’e Takdim Etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Turizmci, Araştırmacı Yazar Zekai Altan’ı kabul etti. Zekai Altan, Belediye Başkanı İsmail Arter’e eğitim amaçlı olarak yayınladığı “Kıbrıs Mutfağını ve Kültürünü Öğreniyorum” isimli son kitabını takdim etti.

Turizmci Araştırmacı Yazar ZekÂi Altan Yeni Kitabını Belediye Başkanı İsmail Arter'e Takdim Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 7 Şubat 17 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Turizmci, Araştırmacı Yazar Zekai Altan’ı kabul etti. Zekai Altan, Belediye Başkanı İsmail Arter’e eğitim amaçlı olarak yayınladığı “Kıbrıs Mutfağını ve Kültürünü Öğreniyorum” isimli son kitabını takdim etti.

GMB’den verilen bilgiye göre, Arter konuşmasında, Zekai Altan’ın Kıbrıs turizmine yaptığı katkılar ve Kıbrıs kültürünü yaşatmak için bıraktığı kalıcı eserlerin gözler önünde olduğunu ifade ederek, kendileri için büyük bir değer olan Zekai Altan ile geçmişten gelen dostluklarının da olduğunu, sürekli takip ettikleri Altan’ın büyük heyecan ve emeklerle üretmeye devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve tanıtılması için yaptığı çalışmalarda her zaman Zekai Altan’ın yanında olduğunu vurgulayan Arter, belediye olarak yapacakları işlerde ileriye dönük olarak Zekâi Altan’ın görüş ve düşüncelerinin önemli olduğunu, kendisiyle işbirliği halinde çalışmalar yapacaklarını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.

ALTAN

Turizmci, Araştırmacı Yazar Zekâi Altan ise, eskiden beri tanıdığı Belediye Başkanı Arter’le Kıbrıs kültürüne dair üretimlerini paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, bundan önce “Gizemli Kıbrıs” kitabını takdim etmek için ziyaret ettiği Arter’e kısa süre içinde Kıbrıs mutfağıyla ilgili kitabını takdim etmek için geldiğini söyledi.

(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Genel Kurulu Toplandı (4) Meclis Genel Kurulu Toplandı (4)
Ktams Kamu Çalışanlarının Maaş Ve Özlük Haklarına İlişkin 3 Yeni Yasa Önerisine Destek Arayışında… Ktams Kamu Çalışanlarının Maaş Ve Özlük Haklarına...
K.t. İnşaat Müteahhitleri Başkanı Gürcafer: "havalimanı İnşaatında Denetim Yapılması Devlet Memurlarınca Engelleniyor" K.t. İnşaat Müteahhitleri Başkanı Gürcafer:...
Ltb’den Görme Ve İşitme Engellilere Yönelik Haber Bülteni Ltb’den Görme Ve İşitme Engellilere Yönelik...
Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan Halka Çağrı.. Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan Halka Çağrı..
Bkp, Ykp’yi Ziyaret Etti Bkp, Ykp’yi Ziyaret Etti
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Meclis Genel Kurulu Toplandı (4)
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Uçuşlarının Sonlandırılma Sebepleri...

Haberi Oku