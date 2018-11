Turizm Ve Çevre Bakanlığı Yapısal Dönüşüm Programında Son Gelindiği Açıklandı

Lefkoşa, 18 Kasım 18 (.): KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 2016 yılında imza konulan ve “Orta Vadeli Plan” olarak da bilinen “yapısal dönüşüm programında” sona gelindiği açıklandı.



Konu ile ilgili açıklamada bulunan Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, TC yetkilileri ile son derece uyumlu bir işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, turizm sektöründe konulan hedeflerin tamamlanarak yeni dönemde Kuzey Kıbrıs turizm sektörüne sınıf atlatmak için büyük uğraşlar ortaya koyduklarını söyledi.



“TURİZM SİYASETİ ÜZERİNE ŞEKİLLENDİRİLMİŞ BİR DEĞİŞİM VE GELİŞİM SÜRECİ”



2016-2018 yapısal dönüşüm programı çerçevesinde yedi maddenin hepsini hayata geçirdiklerini belirten İsmet Esenyel, turizm sektörünün marka değeri ve diğer ekonomik sektörler ile olan katkısının yükseltilmesini amaçlayan bu döneminin ardından gelecek olan yeni yapısal dönüşüm programının ülkenin turizm anlamında atılım yapacağı , temelleri sağlam turizm siyaseti üzerine şekillendirilmiş bir değişim ve gelişim sürecine girileceğini belirtti.



Sektörün turizm ve çevre eksikliklerinin giderildiğini söyleyen Esenyel, bakanlık bünyesinde bulunan turizm planlama , tanıtma pazarlama , eski eserler , çevre ve meteoroloji alanlarında ülkenin çok kapsamlı bir yapısal dönüşüm hareketinin içerisinde olunacağını belirtti.



“YENİ TANITIM STRATEJİSİ, DİGİTAL PAZARLAMA”



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun hiç durmadan çalışan bir kişiliğe sahip olduğunu, onun bu enerjisinin kendilerine koydukları hedeflere ulaşmada en büyük desteği sağladığını dile getiren Esenyel, böylesine geniş kapsamlı hedefler arasında özellikle son yıllarda klasikleşmiş ve yıllarca uygulanan destinasyon markalaşma çalışma faaliyetlerine yeni bir yön vermek maksadı ile yerli ve küçük ama butik çalışan turizm acentelerini uluslararası fuar katılımlarında daha fazla destekler pozisyonda olup bakanlık olarak digital pazarlama kanallarına doğru yönelmeyi hedeflediklerini ve yurt dışında başka ülkelerde görev alan yerli ve yabancı sosyal medya fenomenleri ile yakınen çalışacaklarını söyledi.



Amaçlarının Kuzey Kıbrıs destinasyonunun her cep telefonunda tüm sosyal medya kanallarında görünülürlük ve bilinilirliğinin artırılması olduğunu belirten Esenyel, çok kısa bir süre önce Ercan Havaalanında turistletin hizmetine sunulan İnfo North Cyprus (KİOS uygulamasının) ülkenin değişik noktalarında oluşturulduğunu ve aplikasyonların ülkeyi ziyaret eden her turistin kullanımına sunulduğunu söyledi.



BÖLGESEL TURİZM STRATEJİSİ...



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yoğun destek ve çaba gösterdiği bölgesel turizm gelişim stratejilerini üzerinde çalışmakta olduklarını ve on yıllık bir süreci kapsayacak olan turizm strateji planı içerisinde çok önemli bir yer tutacak olan Güzelyurt körfezi ( Akdeniz köyünden Lefke ve Yeşilırmak ) turizm yatırım alanı oluşturulması için çalışmaların başladığını ifade eden Esenyel, bölgenin çok müsait olduğu alternatif turizm modellerinin hayat bulması için Alaçatı’dan daha sürekli ve fazla rüzgar alan bu bölgede rüzgar sörfü, eko turizm , agro turizm , inanç turizmi , golf ve sağlık turizmi kapsamına girecek olan yatırım ve yatırımcıların teşvik edileceğini belirtti.



“ÜLKE TURİZMİ SINIF ATLAYACAK”



Yıllardır denizlerin temizliğinin gündeme getirildiğini, deniz alanları ve sahillerin gündem olduğunu ifade eden Esenyel, yeni hayata geçecek projeler ile halkın bu konudaki endişelerinin giderileceğini söyledi.



Sürekli Atık İzleme Sistemi ( SAİS) ve denizlerin temizliğini uluslararası standartlarda belirleyen Mavi Bayrak projesi gibi standartları uygulayıp ölçmeye yarayan benzer sistemleri bu yapısal dönüşüm programı içerisinde hayata geçireceklerini dile getiren Esenyel, ayrıca , Çevre Koruma Dairesinin veri yönetimi , katı atık yönetimi geri dönüşüm projesi ve rehabilite edilen Dikmen çöp alanının yönetimi konularında bu yeni program kapsamında çevre bilinci ve kültürünün yükseltilmesi anlamında önemli konu başlıkları arasında olacağını söyledi.



Meteoroloji alanında bu güne kadar yapılmamış olan meteorolojik radar sisteminin kurulması ve meteorolojik hizmet kalitesinin artmasını sağlayacak olan sabit şamandıralı otomatik deniz meteoroloji istasyonlarının kurulması ve tarihi ve kültürel varlıkları ülkemizi ziyaret eden turistlere daha zengin ve görülecek bir destinasyon sunmak maksadı ile Lefke Arkeoloji ve Kent Müzesi, Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi, Girne Güzel sanatlar müzelerinin açılışı , Lüzinyan evi ve Şömineli Ev gibi yerlerin de bu program dahilinde olacağını söyleyen Esenyel, bu çalışmalar ile ülke turizminin sınıf atlayacağını kaydetti.



