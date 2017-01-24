Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Ocak 2017 Salı 15:04

Turizm Ve Çevre Bakanlığı Tanıtım Maratonuna Devam Ediyor

KKTC turizmi, ocak ayı içerisinde 5 ayrı ülkede görücüye çıktı.

Turizm Ve Çevre Bakanlığı Tanıtım Maratonuna Devam Ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KKTC, OCAK AYINDA 5 AYRI ÜLKEDE TANITILDI

Lefkoşa, 24 Ocak 17 (.): KKTC turizmi, ocak ayı içerisinde 5 ayrı ülkede görücüye çıktı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 2017 yılının ilk ayında Hollanda Uluslararası Vakantiebeurs Turizm ve Rekreasyon Fuarı ve Avusturya Ferien Messe Wien"e katılım gerçekleştirildi.

KKTC ayrıca 19-22 Ocak tarihleri arasında Finlandiya’nın Helsinki şehrindeki MATKA 2017, 14-22 Ocak tarihleri arasında Almanya’nın Stuttgart kentindeki CMT Stuttgart ve 19-22 Ocak tarihleri arasında İngiltere Manchester kentindeki Destinations The Holiday and Travel Show Manchester’de temsil edildi.

Bakanlık yetkilileri ve ülke turizm sektörü temsilcileriyle yabancı tur operatörleri arasında yeni iş imkanları oluşturmak amacıyla toplantı ve görüşmelerin yapıldığı fuarlarda zengin görsellerle donatılmış modern stantları ziyaret eden konuklara kültür turizmi, sağlık turizmi ve sürdürülebilir alternatif turizm çeşitleri anlatıldı.

Fuarlarda, bakanlığı temsilen, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Cansev Yeşilada, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Tanıtma Memurları Okan Sadrazam, Zühal Asiloğlu,  Orçun Gökçe ve Almanya Turizm Ofisi Nord Zypern Tourismus Zentrum tanıtma görevlisi Emrah Günen görev aldı.

(TUĞ/FEZ) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuir Kıbrıs Derneği, Dizdarlı’yı Ziyaret Etti Kuir Kıbrıs Derneği, Dizdarlı’yı Ziyaret Etti
Ataoğlu, Emitt Fuarı İçin İstanbul'a Gidiyor Ataoğlu, Emitt Fuarı İçin İstanbul'a Gidiyor
Tartıştığı Kişiyi Kesici Aletle Yaraladı Tartıştığı Kişiyi Kesici Aletle Yaraladı
10 Yaşındaki Çocuk Sobaya Benzin Döktü, Yangın Çıktı 10 Yaşındaki Çocuk Sobaya Benzin Döktü, Yangın...
Görneç – Alevkayası Yolu Tamamlandı… Görneç – Alevkayası Yolu Tamamlandı…
Uyuşturucudan 2 Tutuklama Uyuşturucudan 2 Tutuklama
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kuir Kıbrıs Derneği, Dizdarlı’yı Ziyaret...
Kuir Kıbrıs Derneği (KKD), Ceza Yasası’nın toplumsal cinsiyet eşitlikçi bir şekilde değiştirilmesinin...

Haberi Oku