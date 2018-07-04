Turizm Ve Çevre Bakanlığı, “kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” Düzenliyor





ATAOĞLU: “ AMACIMIZ DİNAMİK BİR STRATEJİ OLUŞTURMAK”Lefkoşa, 4 Temmuz 18 : Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm sektörü için yol haritası oluşturma hedefiyle “Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” düzenliyor. İki gün sürecek çalıştay cuma günü başlayacak.“Durum Analizi”, “SWOT Analizi”, “Hedefler”, “Ürün Konumlandırma” ve “ İç Turizm ve Ulaşım” olmak üzere 5 ana başlıktan oluşacak çalıştayda, yasalardan tüzüklere, tanıtımdan pazarlamaya, kültürel mirastan eğitime, çevreden ulaşıma kadar birçok başlık da masaya yatırılacak.Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çalıştayla ilgili değerlendirmesinde, “Temel amaç üretim, yönetim ve uygulama süreçlerinde turizm sektörünün önüne bir yol haritası koyabilmek ve yönlendirme” diyerek, emredici değil yönlendirici, statik değil dinamik bir çerçeve oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.Bakanlıktan verilen bilgiye göre, cuma günü saat 10.30’da Girne Oscar Hotel’de başlayacak çalıştaya devlet ve hükümet yetkilileri de katılacak.5 FARKLI MASA5 farklı masada, 5 ayrı moderatörün ve 5 ayrı ekibin çalışma yürüteceği çalıştayda birinci masada, “Durum Analizi” adı altında “Turizm İstatistikleri”, “Yasalar”, “Tüzükler”, “Emirnameler”, “Teşkilat Yapısı”, “Turizm Örgütü”, “Devlet ve Turizm İlişkisi”, “Devlet Politikası Olarak Turizm”, “Lokomotif Sektör Olarak Turizm” ele alınacak.İkinci masada, “SWOT Analizi” başlığı altında “Potansiyel Fırsatlar”, “Tehditler”, “Güçlü ve Zayıf Yönler” konuşulacak.Üçüncü masada, “Hedefler” başlığı altında “Vizyon”, “Misyon”, “Hedef Turist Sayısı”, “Hedef Destinasyonlar”, “Teşviklendirme Politikaları”, “Tanıtma-Pazarlama Politikaları”, “Bölgesel Turizm”, “Güney Kıbrıs Rekabeti”, “Hedef Turist Profili”, “Kuzey Kıbrıs Markası”, “Sürdürülebilirlik ve Çevre” ele alınacak.Dördüncü masada, “Ürün Konumlandırma” başlığı altında “ Nasıl bir Turizm”, “Ne satıyoruz?” “Biz Kimiz?”,”Turizm Varlıkları”, “Kültürel Miras”, “Festival, Konser ve Etkinlik”, “Kent Mobilyası Müzeler” konuşulacak.Beşinci ve son masada “İç Turizm ve Ulaşım” başlığı altında “Turizm Bilinci”, “Eğitim”, “İç Ulaşım”, “Dış ulaşım”, “Denizyolu” konuları ele alınacak.İki gün sürecek çalıştaya turizm sektöründen temsilcilerin ve yetkililerin yanı sıra paydaşlar katılacak.(RÇ/HÖ)