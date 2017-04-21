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21 Nisan 2017 Cuma 10:33

Turizm Ve Çevre Bakanlığı, ”her Turiste Bir Fidan” Etkinliği Düzenledi

Turizm ve Çevre Bakanlığı, özel ilgi turizmine yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında “Her turiste bir fidan” etkinliği düzenledi.

Turizm Ve Çevre Bakanlığı, ”her Turiste Bir Fidan” Etkinliği Düzenledi
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Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Turizm ve Çevre Bakanlığı, özel ilgi turizmine yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında “Her turiste bir fidan” etkinliği düzenledi.

Taşkent Doğa Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, 90 civarında Alman turist, önceden kazılmış çukurlara çam fidanı dikti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun açılışını yaptığı etkinlikte, bakanlık müdürleri ve personeli de hazır bulundu. Fidan ekiminde turistlere park görevlileri yardımcı oldu.

Etkinliğin sonunda Bakan Ataoğlu, fidan dikilen turistlere katılım sertifikası verdi.

Taşkent Doğa Parkı’na bugün fidan diken turistler kendilerine verilen IP numaralarıyla fidanlarının büyüme sürecini izleyebilecek ve mail yoluyla takip edebilecek.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu etkinlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin ve kültürümüzün tanıtımı için yoğun olarak çalıştıklarını belirterek, uzun yıllardan sonra ülkede kış turizmi adı altında düzenlenen etkinliklere farklı ülkelerden turistler ağırladıklarını söyledi.

Turistlere alternatif etkinlikler sunma çalışmaları kapsamında kısa bir süre önce turistlerle birlikte portakal hasadına katıldıklarını anımsatan Ataoğlu, bugünkü etkinlikte de, ülkeye gelen her turistin dikili bir ağacı olmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Ataoğlu, bugün fidan diken turistlerin ağaçlarını görme vesilesiyle adaya yeniden geleceğini ve yaşadığı güzelliği anlatarak yeni turistlerin ülkeye gelmesine sebep olacağını kaydetti.

Bu tür değişik alternatif etkinliklerde turistlerin de son derece mutlu olduğunu gözlemlediklerini söyleyen Bakan Ataoğlu, bu etkinlikler kapsamında haftaya Türkmenköy’de enginar hasadına katılacaklarını ve sonrasında da Yeşilırmak’taki çilek festivaline katılarak, turistlerle çilek toplayacaklarını anlattı.

Bu tür etkinliklerle, turistlerin önceden yaşamadığı tecrübeleri yaşatmayı amaçladıklarını ifade eden Ataoğlu, bir süredir farklı tecrübeler yaşattıkları turistlerin memnuniyetlerini başkalarına da anlatarak, KKTC’nin tanıtımına ve turist akışına katkı sağlayacaklarına inandığını söyledi.

(AK/FEZ)      FOTOĞRAFLI

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