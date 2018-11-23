Turizm Ve Çevre Bakanlığı Bütçesiyle İlgili Görüşme Devam Ediyor

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR - 3

SANER: “BU BÜTÇEYLE LOKOMOTİF SEKTÖRÜMÜZ OLAN TURİZMİ NASIL PLANLAYACAKSINIZ?”

GÜNDÜZ: “TURİST ÇEKMEK İSTİYORSAK, SAHİP OLDUĞUMUZ DEĞERLERİ BİLECEĞİZ”

Lefkoşa, 23 Kasım 18 Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesini görüşmeye devam ediyor.

Görüşme sırasında söz alan UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, bakanlığın bütçesinde düşüş olduğunu kaydederek, “Bu bütçeyle lokomotif sektörümüz olan turizmi nasıl planlayacaksınız?” ifadelerine yer verdi.

Emirnameler konusuna değinen Saner, “Bir elimizle yaptığımızı diğer elimizle yıkıyoruz. Böyle bir yönetim olabilir mi? Böyle bir hükümet olur mu? Bir bakan başka, diğer bakan başka işler yapıyor” şeklinde konuştu.

Çevre ve eski eserler konusuna değinen Saner, “Eski eserler, kaleler SOS veriyor. Turizm Bakanlığı’nı suçlamamız doğru değil. Bütçeleri ortada ama eski eserlerimizi korunmalıyız” vurgusunda bulundu.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, “Deniz ve çevre kirliliği başını aldı gidiyor” dedi. Çevre konusuna değinerek, Girne limanındaki mendireğin yıkılmak üzere olduğunun herkes tarafından bilindiğini ifade eden Gündüz,“Turist çekmek istersek, sahip olduğumuz değerleri bileceğiz” dedi.

Ulaşımda rekabet konusuna değinen Gündüz, gemilerin rekabet edebilir olması gerektiğini söyledi.

Gündüz, batı bölgesinde eko-agro-sağlık turizmine yönelik çalışmalarla ilgili bilgi almak istediklerini söyleyerek, yat turizmine de önem verip, bölgeye marina yapılması gerektiğini ifade etti.

Ülke üretiminin otellerde kullanılmadığı eleştirisinde bulunan Gündüz, Yavuz Çıkarma Plajı’nın durumuna ilişkin son durumun ne olduğunu sordu.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova, bütçede turizme ayrılan miktarın az olduğunu söyleyerek, eleştiride bulundu.

Çevre konusunun önemine işaret eden Berova, ambalajlarla ilgili tüzüğün hayata geçirilmesi kararından dolayı bakanlığa teşekkür etti.

Berova, marketlerde poşetlerin paralı hale geleceğini, uygulamada bir sorun yaşanmaması adına gereken önlemlerin alınmasını ve denetim yapılmasını istedi.

Çevre sorunlarına değinen Berova, çevreye duyarlılık konusunun eğitim müfredatında güncellenerek yer alması gerektiğini vurguladı.

Girne bölgesinde ses kirliliği yaşandığını, bu konunun da teknolojik imkanlar kullanılarak çözümlenebileceğini kaydeden Berova, denizlerin temizliğine de önem gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Berova, geri dönüşüm konusunda bakanlığa adım atma çağrısında bulundu.

GÜRÇAĞ

UBP Milletvekili İzlem GürçağAltuğra, Girne’de yaşanan sorunları dile getirdi.

Var olan tarihi eserlere sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Altuğra, Girne Kalesi’nin durumunun “vicdanları sızlattığını”, diğer tarihi eserlerin durumlarının da iyi olmadığı belirtti.

Altuğra, Girne’nin kalbi olduğu söylenen Girne Antik Limanı’nda yaşanan sorunları aktararak, yaşanan kirlilik, bakımsızlığın planlı programlı çabalarla giderilebileceğini kaydetti.

Ülkeye ait kültürel ürünlerin tanıtımının yapılmasının önemine işaret eden Altuğra, turistik mekanlarda bu ürünlerin tanıtımının kültür ve tanıtıma olumlu etkisi olacağını söyledi.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, turizm gelirlerinin bakanlığa ayrılan bütçeden 26 kat fazla olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, hükümet ortakları arasında uyum olduğuna inanmadığını söyledi.

Mali protokolün görüşülmeye başlanmamasının turizmin ilerlemesi önünde engel olduğunu dile getiren Amcaoğlu, Ercan Devlet Havalimanı’nın yeni binasına ve altyapısının tamamlanmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Turizm Teşvik Mevzuatına değinen Amacaoğlu, biletlerin pahalı olmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyerek, bu yönde çalışma yapılması istedi.

Amcaoğlu, turizm rezerv arazilerinin durumuyla ilgili bilgi talep etti.

Katı atık sorununa dikkat çeken Amcaoğlu, vahşi atık depolama sistemiyle mi devam edileceğini, yoksa katı atıktan enerji elde edilmesi yönüne mi gidileceğini sordu.

Yavuz Çıkarma Plajı’na ilişkin yasa önerisinin hangi aşamada olduğunu soran Amcaoğlu, ÇED raporsuz olan Gönyeli’deki altgeçit projesinin durumuna değindi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın, bütçe ölçülerine bakıldığında, en başarılı bakanlık olduğunu söyledi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, küçük dokunuşlarla çok şeyler değişebileceğine inandığını belirtti.

İskele bölgesinde turistlerin ziyaret edebileceği üç yer olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, kışın gelen turistleri bu noktalara yönlendirecek uygulamalar yapılmasını istedi.

Hamzaoğulları, kilise, etnografya ve büyük müzenin ziyaret edilebileceğini, bölge halkının da bundan yararlanabileceğini ifade etti.

Karpaz bölgesinde eşeklerle ilgili soruna değinen Hamzaoğulları, kurulan kafeslerin konumunun doğru olmadığını, bölgedeki eşeklerin aç kalmasından dolayı sorunlar yaşandığını belirterek, hayvanlara daha çok yem sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kaleburnu’nda yapılması düşünülen müzenin artık yapılması gerektiğini dile getiren Hamzaoğulları,Altınkumsal’da yıkılan işletmelere yönelik destek verilmesi gerektiğini; ayrıca bölgeyi ziyaret eden turistlerin tuvalet sorunu yaşadığını ve bu sorunun çözülmesi yönünde çaba harcanmasını istedi.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Dipkarpaz bölgesinde 9 tane kapatılan tesis bulunduğunu, bu tesislerin iki tanesinin ciddi mağduriyet yaşadığını söyledi. Taçoy, UBP ve bakanın çabalarıyla bu mağduriyetlerin giderildiğini ancak bu hükümet döneminde diğer 7 kişinin mağduriyetlerini gidermeye yönelik adım atılmadığını kaydetti.

Taçoy, kapatılan tesislerin başka yere taşınmasına yönelik projelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, bölgede kirlilik yaşandığını, bunu önlemeye yönelik neler yapıldığını sordu.

Bölgedeki eşeklerin durumuna değinen Taçoy, bu konuda farklı projeler üretilmesi gerektiğini ifade etti. Taçoy, bölgede yaşayan diğer hayvanlardan turizm geliri elde edilebileceğini ve bölgenin ekonomik olguya dönüştürülebileceğini ifade etti.

Taçoy, müzelerle eski eserlerin gezilebileceği saatlerin kısıtlı olduğunu söyleyerek, sözleşmeli personel istihdamı konusuna değindi.

Bütçe kalemlerini de değerlendiren Taçoy, Girne Antik Limanı’nın durumunun kötü olduğunu söyledi ve limanın kimin sorumluluğunda olduğunu sordu.

Limanı en son 9 yıl önce temizlettiklerini belirten Taçoy, yaşanan kirliliğin ciddi boyutlarda olduğunu kaydetti.

Yavuz Çıkarma Plajı’nın özel koruma altına alınıp, tarihi ve doğal SİT alanı ilan edilmesine yönelik çabaların sonuçlandırılması gerektiğini dile getiren Taçoy, yasa önerisinin hızlı bir şekilde Meclis’ten geçirilmesini istedi.

(RÇ –GÖZ/FEZ) EK VERİLECEK