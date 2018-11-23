Turizm Ve Çevre Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor-4

Lefkoşa, 23 Kasım 18 Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 124 milyon 386 bin 800 TL’lik Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesini görüşüyor.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu Komite’de Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, turizm sektöründeki çalışan elemanlara değinerek, yerli halkın bu sektörde çalışmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Altınkum’da yaşanan sorunlar ve çözüm yolunun plansızlığın göstergesi olduğunu, hükümetler değiştiğinde turizm politikalarının da değiştiğini ifade etti.

Bafra’da emirname sorununun çözülemediğini dile getiren Çavuşoğlu, Bafra’nın ticaret, konut, eğlence bölgesinin nerede olduğunun bilinmediğini söyledi.

Çavuşoğlu, her şey dahil sisteminde küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişemeyeceğini belirterek, Surlariçi bölgeleri ile ilgili sadece laf üretildiğini ifade etti.

Doğal dokunun her geçen gün değişik sebeplerle yıprandığını belirten Çavuşoğlu, bunun turizmin başka ülkelere kaymasına yol açabileceğini söyledi.

Otellere verilen teşviklere değinen Çavuşoğlu, teşviklerin yerli istihdam ve yerel ürünlerin kullanımına göre derecelendirilebileceğini söyledi.

Hükümetin geldiği günden beri “bir çivi çaktığını görmediğini” iddia eden Çavuşoğlu, hükümetin “kooperatif sekreterliği işletmesi şeklinde hükümetçilik yaptığını” savundu.

GENÇ

HP Milletvekili Mesut Genç, turizmin içeriği ve faaliyetleri hakkında eleştiride bulundu.

Butik otellerde belli bir seviyeye gelinmediğini söyleyen Genç, KKTC genelinde ülkeye turizm cenneti denilmesi için 6 ilçeye butik otellerin yayılması gerektiğini kaydetti.

Otellerin doluluk oranlarında ciddi düşüş olduğuna da değinen Genç, Karpaz bölgesi turizmi ile ilgili bilgi istedi.

Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden dolayı Rum tarafından yapılan alımların iç piyasada meydana getirdiği sıkıntıları anlatan Genç, alt düzey kazancı olanların alım gücünün düştüğünü kaydetti.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da, 3 yıllık Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün karşı tarafta muhatap bulunamamasından CTP döneminde aksadığını anlattı.

Birçok mevzuatın kendi dönemlerinde geçtiğini söyleyen Amcaoğlu, 18 ayda 165 Milyon TL borç ödendiğini anlattı.

UBP’nin Çalışma Bakanlığı icraatları içerisinde özellikle Sosyal Sigortaların bataktan çıkarıldığının unutulmaması gerektiğini belirten Amcaoğlu, hükümet milletvekillerinin sürekli eleştiri yapmasını doğru bulmadığını ifade etti.

ATUN

UBP milletvekili Sunat Atun da, ekonomik programdan konu açılmasından dolayı parlamentodaki yeni milletvekillerini bilgilendirmek istediğini kaydetti.

2009 yılı sonrasında ekonomik programların ciddiyetle yürütüldüğünü söyleyen Atun, işlerin kararlılıkla yapıldığını vurguladı.

2009 yılı öncesindeki hükümetlerin gelen kaynakları popülist değerlendirdiğini iddia eden Atun, o dönemde en büyük sorunun kaynağın doğru kullanılmaması olduğunu kaydetti.

2010-2012 programının genel, özel sektör ve kamusal işleyiş dönüşümünü oluşturan bir paradigma olduğunu dile getiren Atun, bundan sonra 3 hükümet programı daha yapıldığını ve bunun da 2010-2012 yıllarının dokusunu taşıyacağını ve bu ana zeminin üzerine yerleştirileceğini belirtti.

2016-2017 döneminin UBP’nin mesuliyetinde olduğunu fakat şimdiki ekonomik programın da bu hükümetin mesuliyetinde olduğunu kaydeden Atun, bir yıl içerisinde onaylanan yasaların kendi bakanlıkları tarafından hazırlandığının bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Finansal Faktöring Yasası, Suç Gelirlerinin Önlenmesi Yasası, Enerji Dairesi, İstatistik Kurulu Yasası, DPÖ Yasası, Hal Yasası gibi yasa tasarılarının hazırlandığını dile getiren Atun, bunların geçirilmesi için de ciddi bir siyasi iradenin gerektiğini belirtti.

Hazinenin iç borcunun azaltılması yönündeki çalışmanın kendi dönemlerinde hazırlandığını da söyleyen Atun, Bankacılık Yasasını da kendi dönemlerinde ısrarcı olup bitirdiklerini, şu anda bekleyen yasalara ciddi yaklaşarak ve mesai harcayarak bitirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Turizmde inşaatın en önemli alanlardan olduğunu söyleyen Atun İçişleri Bakanlığının hazırladığı ve konuşulan emirnamenin çok büyük bir risk olduğunu iddia etti.

Yabancı yatırımcı hakkındaki ifadelerden hicap duyduklarını söyleyen Atun, “Bu zihniyet çok tehlikelidir. Bir yatırımcıya menfaatı var da geliyor denmesi çok yanlıştır. Tabi ki menfaati olacak da gelecek” ifadelerinde kullandı.

Ekonomik programdaki bir maddeye de değinen Atun, iş ortamına iyileştirme getirme maddesine tam zıt hareket edildiğini ifade etti.

Ses kirliliğine de değinen Atun, özellikle bazı mahalle arası yerlerde davullu zurnalı düğünler yapılmasının yarattığı ses kirliğini anlattı ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

(GÖZ-HUR/YIL)

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