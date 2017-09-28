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28 Eylül 2017 Perşembe 14:57

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tügiad Heyetini Kabul Etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yatırım olanakları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere adada bulunan Türkiye Genç İşadamları Derneği’ni kabul etti.

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tügiad Heyetini Kabul Etti
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Lefkoşa, 28 Eylül 17 (T.AK.): Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yatırım olanakları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere adada bulunan Türkiye Genç İşadamları Derneği’ni kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye Genç İşadamları Derneği Başkanı Ali Yücelen, sadece bireysel değil kolektif  bir fikir geliştirerek, Kıbrıs’ın genç girişimcilerinin dünyayı bir pazar olarak gören şirketlerinin temelini açmak niyeti ile yola çıktıklarını söyledi.

Bakan Ataoğlu da, Kuzey Kıbrıs ismini dünya pazarına yaymak amacıyla Türkiye’nin çeşitli illerinde ve değişik ülkelerde tanıtım etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliklerde sadece ülke turizmini değil, inşaat firmaları, emlakçıları, üniversiteleri ile Kuzey Kıbrıs’ın genelini tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Ataoğlu, yapılacak yatırımlar ve oluşacak ortaklıkların ülke ekonomisini daha da güçlendireceğine inanç belirtti.

TÜGİAD’IN yapacağı tüm ortaklıklara, tüm yatırımlara destek vereceklerini, prosedürün hızlanmasına yardım edeceklerini belirten Ataoğlu, “Kıbrıs Akdeniz’in anahtarıdır kurulacak olan ortaklıklar ve doğru stratejiler, Güney Kıbrıs’ın üzerimize kapatmaya çalıştığı tüm kapıları teker teker açacaktır” dedi.

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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